Meglepő helyen csaptak le az ukránok az oroszokra

Célba találtak a rakéták.

Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és 97 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a támadás a frontvonal menti területeket érintette – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 63 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. A drónok Harkiv, Szumi, Donyeck és Csernyihiv régiók front menti területeit támadták, a rakéták Harkiv és Csernyihiv régiókra mértek csapást. A közlemény szerint 13 helyszínen mindkét rakéta és emellett 34 drón célba talált.

Egy ember megsebesült, és tűz ütött ki az észak-kelet ukrajnai Szumi városának egyik benzinkútján egy dróncsapás következtében – jelentette az Ukrajinszka pravda hírportál Oleh Hrihorov katonai kormányzó és az állami katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzésére hivatkozva. Egy, éppen a kúton tartózkodó gépkocsi vezetője égési sérüléseket szenvedett, a kiszolgáló személyzet tagjai nem sebesültek meg a támadásban – közölte a megyevezető.

Az orosz hadsereg FPV-drónokkal és tüzérséggel támadta a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol térségét, egy ember megsebesült, károk keletkeztek a civil infrastruktúrában – közölte Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax Ukrajina hírügynökség. A légicsapásban 6 családi ház és egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

Pénteken reggel az ukrán fegyveres erők vezérkara hivatalos Facebook-oldalán bejelentette, hogy egy nappal korábban az ukrán hadsereg különleges műveleti egységei, együttműködve a védelmi erők más egységeivel, tűzerővel csapást mértek az oroszországi Kaszpi-tengeri Olja kikötőre. A jelentés szerint találat ért egy hajót, amely Iránból származó lőszereket és a Sahíd-drónok alkatrészeit szállította.

A vezérkar közleménye megemlíti, hogy ezt a Volga-deltában fekvő kikötőt az orosz agresszor fontos logisztikai pontként használja az Iránból érkező katonai célú áruk szállításához.

(MTI)

