Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Sorra gratulálnak külföldi állami vezetők Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a vasárnapi országgyűlési választásokon elért kétharmados győzelemhez vasárnap este és hétfőn.

A listán több olyan vezető is található, aki Orbán Viktor miniszterelnök szövetségesének számít nemzetközi szinten, köztük Aleksandar Vucic szerb elnök, Robert Fico szlovák kormányfő és Giorgia Meloni olasz kormányfő.

A szerb elnök az X közösségi felületen például többek között azt írta: „hiszek a Magyarország és Szerbia közötti jó együttműködés folytatásában”.

A szlovák kormányfő pedig állásfoglalásában többek között azt írta, hogy készen áll az intenzív együttműködésre a leendő új magyar miniszterelnökkel, hozzátéve: a szlovák kormány céljai változatlanok.

