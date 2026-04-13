Külpolitika Magyar Péter Tisza Párt Választás 2026

Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Még Orbán Viktor néhány szövetségese is jókívánságait fejezte ki a jövőbeni együttműködés jegyében.  

Sorra gratulálnak külföldi állami vezetők Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a vasárnapi országgyűlési választásokon elért kétharmados győzelemhez vasárnap este és hétfőn.

A listán több olyan vezető is található, aki Orbán Viktor miniszterelnök szövetségesének számít nemzetközi szinten, köztük Aleksandar Vucic szerb elnök, Robert Fico szlovák kormányfő és Giorgia Meloni olasz kormányfő.

A szerb elnök az X közösségi felületen például többek között azt írta: „hiszek a Magyarország és Szerbia közötti jó együttműködés folytatásában”.       

A szlovák kormányfő pedig állásfoglalásában többek között azt írta, hogy készen áll az intenzív együttműködésre a leendő új magyar miniszterelnökkel, hozzátéve: a szlovák kormány céljai változatlanok.

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Netanjahu

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető nyugati hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Alig érkezett meg a beígért támogatások töredéke a gázai újjáépítésre, ami súlyosan hátráltatja Donald Trump kezdeményezését. A Reuters szerint a forráshiány már az új, amerikai támogatású gázai irányítás felállítását is megbénítja.

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A NATO keleti szárnyának biztonságát érintő fejleményekről és a gazdasági együttműködés prioritásairól egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és Oana Toiu román külügyminiszter – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

Rövidesen helyreállhat a Barátság vezeték, de kulcskérdés az európai pénz

Ukrajna már tavasszal befejezheti a Barátság kőolajvezeték javítását – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint azonban az újraindítás feltétele az európai finanszírozás, miközben a háború és az esetleges újabb orosz támadások továbbra is komoly kockázatot jelentenek az energiaszállításra.

Van, amiben Putyin és Zelenszkij is egyetért

Másfél nap tűzszünet jöhet Ukrajnában: az ortodox húsvét miatt Vlagyimir Putyin ezt ajánlotta, Volodimir Zelenszkij pedig egyetértett ezzel. A Kreml azért jelezte, az orosz hadsereg készen áll arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

A Fidesz-szavazók többsége is támogatja a magyar EU-tagságot

Új felmérés jelent meg.

