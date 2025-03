Meglepő, hogy ki vezeti a Putyin-ellenes európai öszefogást

Starmerre herkulesi feladat vár. Több készséges európai vezetőt kell maga mögé állítania, és Donald Trumpot is vissza kell szereznie.

A brit kormányfő pozíciója mögött több alapvető tényező is az ő javára szól: közel van egy lehetséges ötéves ciklus kezdetéhez, és nagy alsóházi többség áll mögötte, szemben a kényesebb politikai realitásokkal, amelyekkel Macron és a frissen megválasztott német Friedrich Merz szembesül. Ráadásul Nagy-Britannia Franciaországgal együtt Európa egyik legnagyobb katonai hatalma.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!