Meglepő: nem egyedül indul csatába ma Orbán Viktor Brüsszelben

Ugyanis továbbra is több uniós tagország ellenzi, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyont felhasználják Ukrajna uniós finanszírozásának fedezésére.

Az ellenzők között van Magyarország és Szlovákia mellett Belgium, Olaszország, Bulgária és Málta is, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár helyszíni tudósításában.

A tagállamoknak a ma kezdődő EU-csúcson kellene megegyezésre jutniuk abban a kérdésben, hogy milyen módon tudják tovább finanszírozni a háborúban álló Ukrajnát, amely a jövő év első negyedéve körül kifogyhat a pénzből.

Az egyik, már említett megoldás, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, egy úgynevezett jóvátételi hitel segítségével finanszírozza az EU Ukrajnát. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez gyakorlatilag hadüzenet lenne Oroszország felé. 

A belga kormány – mivel az orosz vagyon legnagyobb részét kezelő pénzügyi intézmény, az Euroclear Belgiumban van – pedig attól fél, hogy egy ilyen lépés nemzetközi jogi szempontból támadhatóvá teszi az országot, és komoly pénzügyi kockázatot jelent a számára.   

 A B-terv egy áthidaló hitel tető alá hozása közös uniós hitelfelvétel – például eurókötvények kibocsátása – révén. A magyar miniszterelnök ezt szintén ellenzi, Belgium és Olaszország viszont támogatja. 

A ma kezdődő EU-csúcs beharangozóját a Privátbankáron olvashatják.    

 

   

A külügyminiszter nagy számokról beszélt.

Jövő év elején terjeszthet elő javaslatot az orosz olajimport leállítására az Európai Bizottság, miután a gázimportra vonatkozó kezdeményezést elfogadta az Európai Parlament. 2027. szeptember 30-ig teljesen megszűnik a vezetékes gáz áramlása Oroszországból az EU-ba.

Fel kellene újítani a vasutakat, utakat, alagutakat és a hidakat Európa-szerte, hogy a katonák könnyebben mozoghassanak az Európai Unión belül.

