Meglepő: nem egyedül indul csatába ma Orbán Viktor Brüsszelben

Az ellenzők között van Magyarország és Szlovákia mellett Belgium, Olaszország, Bulgária és Málta is, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár helyszíni tudósításában.

A tagállamoknak a ma kezdődő EU-csúcson kellene megegyezésre jutniuk abban a kérdésben, hogy milyen módon tudják tovább finanszírozni a háborúban álló Ukrajnát, amely a jövő év első negyedéve körül kifogyhat a pénzből.

Az egyik, már említett megoldás, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, egy úgynevezett jóvátételi hitel segítségével finanszírozza az EU Ukrajnát. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez gyakorlatilag hadüzenet lenne Oroszország felé.

A belga kormány – mivel az orosz vagyon legnagyobb részét kezelő pénzügyi intézmény, az Euroclear Belgiumban van – pedig attól fél, hogy egy ilyen lépés nemzetközi jogi szempontból támadhatóvá teszi az országot, és komoly pénzügyi kockázatot jelent a számára.

A B-terv egy áthidaló hitel tető alá hozása közös uniós hitelfelvétel – például eurókötvények kibocsátása – révén. A magyar miniszterelnök ezt szintén ellenzi, Belgium és Olaszország viszont támogatja.

