Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Az e heti washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között. Emlékeztetett, hogy az első hivatalos kétoldalú találkozóra Donald Trump első hivatali ciklusa alatt került sor 2019-ben, és azóta további négy alkalommal találkoztak.

Továbbra is megrendezné a magyar kormány a Trump-Putyin csúcsot

Kifejtette, hogy a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége fontos napirendi pont lesz, és Magyarország továbbra is készen áll helyszínt biztosítani az amerikai–orosz békecsúcshoz, ha az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek. Szijjártó Péter ezután elmondta, hogy az ülésen egy nagy gazdasági és energiaegyüttműködési csomag is terítéken lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek.

Kapcsolódó cikk Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról Gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések is na

Hogy jutnak el az Egyesült Államokba?

Elárulta, a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air repülőgépével utazik az Egyesült Államokba. A küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője, valamint újságírók és kutatóműhelyek vezetői is tagjai lesznek. „A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd partnereikkel, kormányzati vezetőkkel és vállalatvezetőkkel egyaránt” – tudatta.