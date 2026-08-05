2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Külpolitika Bevándorlás, migráció Egyesült Államok Izrael Közel-keleti válság Spanyolország

Meglepően messzire vezethetnek a ceutai migránsostrom szálai

mfor.hu

Múlt héten bő egy nap alatt mintegy 70 ezer ember hatolt be önkényesen az észak-afrikai spanyol exklávéba Marokkóból. De ki áll a háttérben?

Egy dolgot szinte biztosan állíthatunk: szándékosan előidézett válsághelyzetről van szó, írta laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.   

A lap felidézi, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „az ország területi integritása megsértésének” nevezte a történteket, a helyszínre küldte a hadsereget, amely a helyi hatóságokkal közösen az érkezők nagy többségét visszaterelte Marokkóba. Mintegy 3-5 ezren maradtak továbbra is Ceután.

A tömeges rohamot egyrészt az válthatta ki, hogy a közösségi médiában számos hamis információ, videó terjedt el, miszerint Ceutánál „nyitva áll a határ”, amelyen „papírok nélkül is át lehet kelni”. A posztokat, amelyekben még útvonaltérképek is voltak, valamint az azokat közzétevő accountokat azonban később törölték ismeretlenek.

Bevándorlók Ceután július végén – kik vezették meg őket?
Bevándorlók Ceután július végén – kik vezették meg őket?
Fotó: Facebook/Ceuta Ahora

A hamis információk terjedése önmagában nem lett volna elég ahhoz, hogy a tömeg átjusson a határon – ehhez kellett a marokkói hatóságok passzivitása vagy akár ösztönzése is. Számos szemtanú azt állította, hogy  a marokkói rendőrök egyenesen a spanyol határ felé küldték őket.

Lehetséges, hogy mindennek a hátterében marokkói belpolitikai belharc vagy Pedro Sánchez algériai látogatásának rossz marokkói visszhangja áll.

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a szálak messzebbre vezetnek: spanyol politikusok és kommentátorok egy része Izraelt és/vagy az Egyesült Államokat sejti a történtek mögött.

Szerintük a zsidó állam vezetése így próbálhatja aláásni a spanyol kormányt, amely rendszeresen bírálja Izraelt, és népirtásnak nevezte a gázai háborút (a Netanjahu-kormány visszautasítja a vádat). 

Spanyolország Izrael legfontosabb szövetségesével, az Egyesült Államokkal  is rosszban van, miután az megtiltotta az amerikai légierőnek a spanyol bázisok használatát az iráni háborúban.

„Azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek például kapóra jött ez a fajta leckéztetés”, idézte a lap Tarjányi Péter biztondágpolitikai elemzőt.   

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mindent bevetett az orosz hadsereg Kijev ellen

Újabb súlyos orosz támadás érte Kijevet, sok a halálos áldozat

Legkevesebb tizenöten meghaltak.

Vörös riasztás: két horvát folyó napokon belül kiszáradhat

Vörös riasztás: két horvát folyó napokon belül kiszáradhat

A rendkívüli hőség az energiatermelésre is hatással van.

Trump a zsebében érzi Hormuzt, már az atomról beszél

A következő lépés Irán nukleáris leszerelése lehet az amerikai elnök szerint. 

Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

A Száva felmelegedése miatt csökkenthetik az atomerőmű termelését.

Figyelem! – Horvátországban is spórolni kell a vízzel

Figyelem! – Horvátországban is spórolni kell a vízzel

Víztakarékosságra szólította fel a horvátországi Krk városa és a sziget hat önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt négy évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon.

Robert Fico az áramhiányról – készek segítséget nyújtani

Robert Fico szlovák kormányfő ismertette a részleteket az energiakrízis kapcsán.

Végre tényleg eljöhet a béke? Újra megnyílik a Hormuzi-szoros

Sokadszor indulnak el a béke irányába. De célba érnek végre?

Tálas Péter

Háborúra készül a NATO Oroszországgal? Interjú Tálas Péterrel

Az Oroszország elleni tömeges és mélységi ukrán dróntámadások célja többek között az, hogy az orosz társadalom is megérezze: itt egy háború zajlik – erről Tálas Péter beszélt lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai elemző szerint ugyanakkor Ukrajna nem támad szándékosan civil célpontokat, mégha a drónok egy része már azokat is eltalálja. Hozzátette: a fokozódó dróncsapások önmagukban nem változtatják meg a háború menetét, de rábírhatják az orosz politikai elitet a céljai újragondolására.

Kirobban a feszültség? Figyelmeztették az amerikaiakat a Közel-Keleten

Kirobban a feszültség? Figyelmeztették az amerikaiakat a Közel-Keleten

A kint élő amerikaiak üzenetet kaptak.

Magyar Péter is kritizálta a spanyol határáttörést – itt a levél

Magyar Péter is kritizálta a spanyol határáttörést – itt a levél

Levelet írtak az uniós vezetők.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG