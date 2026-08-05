Meglepően messzire vezethetnek a ceutai migránsostrom szálai

Egy dolgot szinte biztosan állíthatunk: szándékosan előidézett válsághelyzetről van szó, írta laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A lap felidézi, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „az ország területi integritása megsértésének” nevezte a történteket, a helyszínre küldte a hadsereget, amely a helyi hatóságokkal közösen az érkezők nagy többségét visszaterelte Marokkóba. Mintegy 3-5 ezren maradtak továbbra is Ceután.

A tömeges rohamot egyrészt az válthatta ki, hogy a közösségi médiában számos hamis információ, videó terjedt el, miszerint Ceutánál „nyitva áll a határ”, amelyen „papírok nélkül is át lehet kelni”. A posztokat, amelyekben még útvonaltérképek is voltak, valamint az azokat közzétevő accountokat azonban később törölték ismeretlenek.

Bevándorlók Ceután július végén – kik vezették meg őket?

Fotó: Facebook/Ceuta Ahora

A hamis információk terjedése önmagában nem lett volna elég ahhoz, hogy a tömeg átjusson a határon – ehhez kellett a marokkói hatóságok passzivitása vagy akár ösztönzése is. Számos szemtanú azt állította, hogy a marokkói rendőrök egyenesen a spanyol határ felé küldték őket.

Lehetséges, hogy mindennek a hátterében marokkói belpolitikai belharc vagy Pedro Sánchez algériai látogatásának rossz marokkói visszhangja áll.

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a szálak messzebbre vezetnek: spanyol politikusok és kommentátorok egy része Izraelt és/vagy az Egyesült Államokat sejti a történtek mögött.

Szerintük a zsidó állam vezetése így próbálhatja aláásni a spanyol kormányt, amely rendszeresen bírálja Izraelt, és népirtásnak nevezte a gázai háborút (a Netanjahu-kormány visszautasítja a vádat).

Spanyolország Izrael legfontosabb szövetségesével, az Egyesült Államokkal is rosszban van, miután az megtiltotta az amerikai légierőnek a spanyol bázisok használatát az iráni háborúban.

„Azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek például kapóra jött ez a fajta leckéztetés”, idézte a lap Tarjányi Péter biztondágpolitikai elemzőt.

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