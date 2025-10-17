Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

mfor.hu

Megérkezett az ukrán elnök Washingtonba. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reméli, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki találkozója egyértelmű döntésekhez vezet az Egyesült Államok részéről arról, hogy milyen fegyverrendszereket hajlandóak biztosítani – nyilatkozta Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke az Axiosnak, amit a Telex szemlézett. Arról, hogy mik lehetnek a fő kérdések a mai Trump-Zelenszkij találkozón, ebben a cikkünkben írtunk.

„Úgy gondolom, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Putyin megváltoztassa azt a hozzáállását, hogy ő van erősebb pozícióban. Meg kell értenie, hogy Trump elnökkel nem lehet játszadozni” – mondta Jermak.

Az ukrán elnök kabinetfőnöke arról is beszélt, hogy a csütörtökön délután Washingtonba érkezett küldöttséget meglepte a hír, amely szerint Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. Jermak a lapnak azt mondta, Zelenszkij Donald Trump meghívására érkezett az Egyesült Államokba, miután a két elnök kétszer is hosszan beszélt egymással telefonon. „Mindkét beszélgetés nagyon jól sikerült, értik egymást, azonnal konkrétumokról kezdtek tárgyalni” – fogalmazott az ukrán kabinetfőnök. Bár mindkét beszélgetés védett vonalon zajlott, a két vezető olyan érzékeny témákat is meg akart beszélni, amelyek a személyes jelenlétet követelik meg.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén már harmadszor találkoznak az Egyesült Államokban személyesen
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén már harmadszor találkoznak az Egyesült Államokban személyesen
Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

„Sok olyan kérdés van, amelyet telefonon lehetetlen megbeszélni. Például a frontvonalon kialakult helyzetről, a katonai terveinkről és arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a békefolyamat következő lépéseit” – mondta Jermak. Hozzátette, hogy Zelenszkij közölte Trumppal, hogy továbbra is kész találkozni Putyinnal bármilyen formában, a világ bármely pontján, kivéve Oroszországot és Fehéroroszországot.

Donald Trump csütörtökön jelentette, be, hogy nagyjából két héten belül jöhet létre a találkozója Vlagyimir Putyinnal Budapesten. A csúcs előkészületei már el is kezdődtek. Ugyanakkor olyan elemzések is napvilágot láttak, amelyek szerint még nem lehet mérget venni arra, hogy meg is valósul az egyeztetés a magyar fővárosban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Sok múlik az előkészítésen, még egy fiaskó már nem fér bele Trumpnak.

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Erről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter számolt be.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadja az ukrán elnököt.

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről – Frissítve!

Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

Király járt a Karmelitában

Orbán Viktornál a jordán uralkodó vizitált.

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

A francia kormány pedig a szélsőbal és a szélsőjobb bizalmatlansági indítványát is túlélte.

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Arra kíváncsi, mit lépne Putyin.

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Az időpont már megvan.

Daniel Freund

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168