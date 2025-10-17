Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reméli, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki találkozója egyértelmű döntésekhez vezet az Egyesült Államok részéről arról, hogy milyen fegyverrendszereket hajlandóak biztosítani – nyilatkozta Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke az Axiosnak, amit a Telex szemlézett. Arról, hogy mik lehetnek a fő kérdések a mai Trump-Zelenszkij találkozón, ebben a cikkünkben írtunk.

„Úgy gondolom, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Putyin megváltoztassa azt a hozzáállását, hogy ő van erősebb pozícióban. Meg kell értenie, hogy Trump elnökkel nem lehet játszadozni” – mondta Jermak.

Az ukrán elnök kabinetfőnöke arról is beszélt, hogy a csütörtökön délután Washingtonba érkezett küldöttséget meglepte a hír, amely szerint Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. Jermak a lapnak azt mondta, Zelenszkij Donald Trump meghívására érkezett az Egyesült Államokba, miután a két elnök kétszer is hosszan beszélt egymással telefonon. „Mindkét beszélgetés nagyon jól sikerült, értik egymást, azonnal konkrétumokról kezdtek tárgyalni” – fogalmazott az ukrán kabinetfőnök. Bár mindkét beszélgetés védett vonalon zajlott, a két vezető olyan érzékeny témákat is meg akart beszélni, amelyek a személyes jelenlétet követelik meg.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén már harmadszor találkoznak az Egyesült Államokban személyesen

Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

„Sok olyan kérdés van, amelyet telefonon lehetetlen megbeszélni. Például a frontvonalon kialakult helyzetről, a katonai terveinkről és arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a békefolyamat következő lépéseit” – mondta Jermak. Hozzátette, hogy Zelenszkij közölte Trumppal, hogy továbbra is kész találkozni Putyinnal bármilyen formában, a világ bármely pontján, kivéve Oroszországot és Fehéroroszországot.

Donald Trump csütörtökön jelentette, be, hogy nagyjából két héten belül jöhet létre a találkozója Vlagyimir Putyinnal Budapesten. A csúcs előkészületei már el is kezdődtek. Ugyanakkor olyan elemzések is napvilágot láttak, amelyek szerint még nem lehet mérget venni arra, hogy meg is valósul az egyeztetés a magyar fővárosban.