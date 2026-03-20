Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg légiereje megölte az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét – írja az MTI. Az iráni állami televízió is bejelentette, hogy Ali Mohammad Naini, a Forradalmi Gárda szóvivője életét vesztette egy támadásban.

Az izraeli külügyminisztérium bejelentette, hogy további hat ország nyilvánította terrorista szervezetnek a Forradalmi Gárdát. Izland, Moldova, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Liechtenstein döntött így. Emiatt a Forradalmi Gárda és a hozzá kapcsolódó szervezetek vagyonát és gazdasági erőforrásait befagyasztják, tagjaik mozgását és tartózkodását korlátozzak az érintett országokban.

Az iráni háború kezdete óta 4099 sebesültet szállítottak kórházba, közülük nyolcvanat jelenleg is ott kezelnek. Egy ember életveszélyes állapotban van, nyolcan súlyosan, tizenegyen közepesen, és hatvanan könnyebben sebesültek meg. Az elmúlt napon százötven újabb sebesültet vettek fel – közölte az izraeli egészségügyi minisztérium péntek reggel.

A Bazan olajfinomító vállalat arról tájékoztatta befektetőit, hogy a csütörtöki iráni rakétatámadás nyomán egy, a működésükhöz nélkülözhetetlen infrastrukturális létesítmény is megsérült. Ez a komplexumon kívül található, és egy harmadik fél tulajdonában van. Közleményük szerint az olajfinomító várhatóan néhány napon belül teljes egészében újra működésbe lép, és a termelő egységek többsége jelenleg is működik, vagy hamarosan újraindítják.