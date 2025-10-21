Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Veszélyben lehet a magyarországi békecsúcs, amit Budapesten tartana Donald Trump és Vlagyimir Putyin – számolt be a CNN. Az amerikai lap ezt arra alapozza, hogy nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése, amelynek fő célja a Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs előkészítése lett volna.

A CNN értesülései szerint Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek eltérő elképzelései vannak a háború lehetséges befejezéséről, emiatt aztán egy időre felfüggesztették az egyeztetéseket.

Egyelőre nem tudni, hogy mindez milyen hatással lesz az amerikai és az orosz elnök tervezett budapesti békecsúcsára, de kormányzati források szerint Rubio nem javasolja, hogy jövő héten találkozzon Magyarországon a két vezető, mert úgy látja, az oroszok nem nagyon hajlandóak engedni az Ukrajnával szembeni követeléseikből. Emiatt nem kizárt, hogy határozatlan időre elhalasztják Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti békecsúcsát.