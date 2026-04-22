Mégsem bombázza szét Iránt Trump, hiába járt le a tűzszünet – egyelőre?

Folytatódhatnak a tárgyalások.

Az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal fennálló konfliktusában pakisztáni kérésre – jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

"Tekintettel arra, hogy nem meglepő módon az iráni kormány súlyosan megosztott, Aszim Munir tábornagy (pakisztáni vezérkari főnök) és Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök arra kértek minket, hogy függesszük fel Irán elleni támadásunkat mindaddig, amíg vezetőik és képviselőik egységes javaslatot nem tudnak előterjeszteni.

Ezért utasítottam a hadseregünket, hogy folytassa a (Hormuzi-szorosra vonatkozó) blokádot, és minden más tekintetben maradjon készenlétben és cselekvésre kész állapotban, és meghosszabbítom a fegyverszünetet mindaddig, amíg javaslatukat benyújtják, és az egyeztetések ilyen, vagy olyan módon lezárulnak"

- írta az amerikai elnök.

A pakisztáni miniszterelnök üdvözölte a fejleményeket és köszönetet is mondott Trumpnak az eredetileg szerdán lejáró kéthetes tűzszünet meghosszabbításáért.

„Őszintén remélem, hogy mindkét fél továbbra is be fogja tartani a tűzszünetet és képesek lesznek egy átfogó ’békemegállapodást’ kötni a konfliktus végleges lezárását szolgáló, Iszlámábádban tervezett második tárgyalási fordulón”

- írta Sarif az X-en.

Egyelőre nem tudni, hogy Izrael betartja-e a tűzszünetet, ahogyan azt korábban tette. Irán részéről sem érkezett egyelőre hivatalos válasz.

Amerikai sajtóértesülések szerint a JD Vance alelnök vezette amerikai küldöttség keddi indulását elhalasztották, s a teheráni vezetés sem erősítette meg hivatalosan, hogy részt vesz-e a további iszlámábádi béketárgyalásokon.

Az iráni félhivatalos Tasznim hírügynökség korábban arról számolt be, hogy az iráni delegáció sem utazott még el Pakisztánba a tárgyalásokra, mondván, hogy az Egyesült Államok nem állt el a „túlzott követelésektől”, és hogy nem történt érdemi előrelépés. Közölték azt is, hogy ilyen körülmények között időpocsékolás lenne a tárgyalásokon való részvétel.

(MTI)

Szlovákiának csak az olaj kell.

Magyar Péter kemény garanciákat kért Robert Ficótól

