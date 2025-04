Mégsem üldözi az Interpol, Orbán Viktornak is hálás az elmenekült boszniai szerb elnök

Milorad Dodik az utóbbi hetekben több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos beállításának védelméről szóló törvényt.

Milorad Dodik a múlt hétfőn lépett be Bosznia-Hercegovinából Szerbiába annak ellenére, hogy Boszniában elfogatóparancs van ellene érvényben. Később Izraelbe, a napokban pedig Moszkvába utazott, ahol kedden fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A politikus korábban Budapesten is megfordult, adott volt a jó viszony Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ezt maga Milorad Dodik közölte az X közösségi oldalon. „Köszönöm Aleksandar Vucic szerb elnöknek a támogatást, valamint a világos és elvi kommunikációt az Interpollal. Köszönöm Orbán (Viktor) miniszterelnöknek is, valamint a többi ország elnökének, aki fellebbezést nyújtott be, megértve az engem ért jogi üldözés politikai hátterét” – fogalmazott a boszniai szerb elnök.

