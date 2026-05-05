Külpolitika Egyesült Államok Háború Irán

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Donald Trump az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az incidenst követően arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi-szoros védelmében indított amerikai művelethez. Hozzátette, hogy a dél-koreai teherhajót ért károkat leszámítva egyéb veszteségek nincsenek. A szöuli külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy tűz ütött ki hétfőn egy dél-koreai tengeri szállítmányozási vállalat panamai zászló alatt közlekedő vízi járművén a Hormuzi-szorosban. A lángok egy robbanást követően csaptak fel az éppen horgonyzó hajón a reggeli órákban. A 24 tagú legénységnek nem esett bántódása.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn azt közölte, hogy összesen 6 iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy 2, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson. Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”.

A CENTCOM közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint 100, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést. A közel-keleti régióért is felelős amerikai katonai irányítási törzs szintén hétfőn bejelentette, hogy újabb iráni érdekeltségű hajót fordítottak vissza Irán partjai felé a blokád részeként. A CENTCOM közleménye szerint már 50-re emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

(MTI)

