Megsemmisült a Barátság vezeték? Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az olasz Corriere della Serának adott interjút, amit az szmo.hu szemlézett. Az ukrán elnök szerint az oroszok többször bombázták a Barátság vezetéket, majd megtámadták a javításon dolgozó technikusaikat is.

Az interjúban szóba került a magyar miniszterelnök, aki Zelenszkij szerint „akkor válik fontossá, ha fontos politikai erők támogatják, egyébként kevés jelentősége van”, mivel Magyarországnak nincs katonai súlya. Úgy véli, azért nem beszélnek egymással, mert Orbán Viktor nem akarja, miközben Robert Fico szlovák miniszterelnökkel van kapcsolata.

Kapcsolódó cikk Mégsem indul újra egyhamar a Barátság vezeték – Zelenszkij Putyinhoz küldi a magyar kormányt Nem tudják gyorsan kijavítani a vezetéket.

Újraindítják a szállítást a vezetéken?

A portál cikke szerint arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor követelésére újraindítja-e a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az ukrán elnök így vágott vissza:

„az oroszok többször bombázták a Barátság vezetéket, majd megtámadták a javításon dolgozó technikusainkat. Miért nem vádolta az oroszokat a bombázással? Ficónak már elmagyaráztam: a vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, és ezt egyértelművé kell tenni Putyinnak”.

Ahogy arról hétfői cikkünkben is írtunk, Orbán Viktor olyan műholdfelvételeket tett közzé Facebook-oldalán, amelyek állítása szerint bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs – erre válaszolt most Zelenszkij.