Megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz tiltását, jöhet az olaj?

Tilos lesz behozni Oroszországból az azonnali piacokon beszerzett cseppfolyósított földgázt, 2027. szeptember 30-ig pedig teljesen megszűnik a vezetékes gáz importja – döntött az Európai Parlament. A rendelet 2026 elején lép hatályba. A Tanáccsal már elviekben egyeztetett rendeletjavaslatot a képviselők 500 szavazattal, 120 ellenében és 32 tartózkodás mellett fogadták el. Most a Tanács hivatalos jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy a rendeletet kihirdessék az EU Hivatalos Lapjában.

A képviselők emellett azoknak a feltételeknek a szigorítását is kérték, amelyek alapján ideiglenesen fel lehet függeszteni az importtilalmat az EU energiabiztonságát érintő vészhelyzetekben.

Ahhoz, hogy a szabályokat ne lehessen megkerülni, és bezáruljanak a kiskapuk, a gazdasági szereplőknek behozatal vagy tárolás előtt szigorúbb szabályok szerint kell nyilatkozniuk a vámhatóságoknak, részletesebb bizonyítékokkal szolgálva a gáz termelésének helyéről.

„Ez történelmi jelentőségű: az EU óriási lépést tesz egy új, orosz gáztól és olajtól mentes korszak felé. Oroszország soha többé nem használhatja a fosszilis tüzelőanyagok exportját fegyverként Európa ellen. figyelmünket az olajimportra kell fordítanunk, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság elkötelezte magát, hogy 2026 elején javaslatot terjeszt elő,” – mondta az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) jelentéstevője, Ville Niinistö.