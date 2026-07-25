Megszavazták: marad az ENSZ emberi jogi főbiztosa

A tagországok többsége, 144 támogatta, hogy a főbiztos megbízatását négy évvel hosszabbítsák meg. Tízen, köztük Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok viszont ellene szavazott.

Volker Türk többször bírálta Oroszország ukrajnai és Izrael Gázai övezet elleni háborúját.

A főbiztost, aki 2022 októbere óta tölti be a posztot, António Guterres, az ENSZ főtitkára jelölte második ciklusra.

Az Egyesült Államok eredetileg a szavazás elhalasztását követelte, azzal érvelve, hogy António Guterres sietteti a folyamatot.

Jeff Bartos, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete arra szólította fel a tagállamokat, hogy szavazzanak nemmel az újrakinevezésre. Azt mondta, hogy „ha ez a közgyűlés tolerálja az eljárási túlkapásokat, a háttéralkukat és az ENSZ-pozíciók visszaélésszerű használatát, annak következményei lesznek. Az Egyesült Államok azonnal felül fogja vizsgálni szerepvállalását, részvételét és finanszírozását”.

(MTI)