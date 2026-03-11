2p

Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Ukrajna

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Oroszország készen áll „teljesíteni a kötelességeit” és olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe, jelentette ki Szergej Andrejev, Oroszország szlovákiai nagykövete az  orosz TASS hírügynökségnek egy kedd éjjel megjelent interjúban laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár szerint.

„Az olajellátást Szlovákiába a Barátságon keresztül az ukrán hatóságok blokkolják. Oroszországnak semmi köze ehhez a helyzethez”, fogalmazott a nagykövet.

Hozzátette: az olaj betáplálását azután tudják folytatni, miután a „blokkolás” meg lesz szüntetve.

A kőolajvezeték idén január 27-én vált használhatatlanná egy feltehetően orosz támadás miatt, de a helyreállítása azóta sem történt meg, azaz mintegy másfél hónapja szünetel a szállítás Oroszországból mind Magyarország, mind Szlovákia irányába.

Brüsszel már februárban helyszíni szemlére kért lehetőséget Ukrajnától, és – Magyarországhoz és Szlovákiához hasonlóan – már szintén szeretné helyreállítani a szállítást. Az ukrán vezetés ugyanakkor továbbra is ódzkodik ettől.

Eközben szerdán elindult Kijevbe a kőolajvezeték állapotát vizsgálni kívánó magyar küldöttség. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint tárgyalni szeretnének a kijevi energetikai kormányzattal, az ottani nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is.  

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

    

