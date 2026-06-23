Megszólalt a diktátor – Észak-Koreából bizony nem lesz Irán

Kim Dzsongün észak-koreai vezető szerint országa nukleáris államként lép föl, mert ez az egyetlen módja annak, hogy megbirkózzon a kiszámíthatatlan és bonyolult globális biztonsági helyzettel – jelentette a KCNA állami hírügynökség kedden.

Országa első embereként Kim Dzsongün a kormányzó Munkáspárt Központi Bizottságának szombaton kezdődött és hétfőn zárult ülésén beszélt a hírügynökség beszámolója szerint.

„Elképzelhetetlen, megdöbbentő incidensek és események” történnek a hegemón erők gengszterszerű kapzsisága miatt, aminek következtében egyre erőszakosabbak a konfrontációkat világszerte – mondta Kim Dzsongün.

A legnagyobb ellenségeit ócsárolta

Az észak-koreai vezető azzal vádolta az Egyesült Államokat és Dél-Koreát, hogy egyre veszélyesebbé teszik a biztonsági helyzetet a Koreai-félszigeten, aminek végső célja Észak-Korea megtámadása.

„A nukleáris erők folyamatos bővítése és megerősítése (...), továbbá egy nukleáris fegyverekkel rendelkező állam pozíciójának tényleges gyakorlása a leghelyesebb módja annak, hogy aktívan és magabiztosan kezeljük a kiszámíthatatlan, több szempontból is bonyolulttá váló nemzetközi katonai és politikai helyzetet.”

Szögezte le Kim Dzsongün. Szakértők szerint a kijelentéssel Észak-Korea azt jelezte, hogy a számára szóba sem jöhetnek a nukleáris leszerelést célzó tárgyalások. Nem úgy, ahogy Trumpnak végül sikerülhet hasonlót elérnie a hónapokig tartó csdatározás után Iránnal.

Nukleáris fegyverekkel rendelkező államként ő egyenlő félként kizárólag a fegyverzet csökkentéséről lenne hajlandó esetleg tárgyalni. (MTI)