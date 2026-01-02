Megszólalt a Külügyminisztérium a 40 áldozatot követelő svájci tűzesettel kapcsolatban

Nincs magyar áldozata, vagy sérültje a svájci szórakozóhelyen történt tűzesetnek – közölte a Telexszel a külügyminisztérium. Az áldozatok azonosítása még folyamatban van, de a minisztérium szerint minden konzuli védelemre regisztrált állampolgár biztonságban van.

A Svájc déli részén található Crans-Montana síparadicsomban újév hajnalán ütött ki tűz a Le Constellation nevű bárban. A tüzet pezsgősdugókra erősített csillagszórók okozhatták, amelyek lángra lobbantották a mennyezetet. Wallis kanton tanácsának elnöke, Mathias Reynard pénteken elmondta: a szerencsétlenségnek 40 áldozata és 119 sérültje van. A sérültek egy részét észak-olasz, vagy francia kórházakba szállították. A helyszínre Antonio Tajani olasz külügyminiszter is ellátogatott.

Svájcban 16 éves kortól szabad alkoholt fogyasztani, a Le Constellation bár pedig népszerű volt a tizenévesek körében. A sérültek között fiatalkorúak is vannak, egy svájci-görög állampolgárságú 15 éves fiú pedig három barátjával együtt tűnt el – írja a BBC.

Az országban ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el.