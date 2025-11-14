Megszólalt az orosz külügyminisztérium a budapesti békecsúcs lehetőségéről

„Oroszország továbbra is nyitott a budapesti orosz-amerikai csúcstalálkozóra” – mondta az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova. A Reuters azt írja, Zaharova arról is beszélt, hogy a két ország külügyminisztere, Szergej Lavrov és Marco Rubio is folytathatja a tárgyalást, ha az szükségessé válik.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti csúcstalálkozóját október végére tervezte a két fél, Trump azonban lemondta. Az amerikai elnök később arról beszélt: örülne, ha Budapesten találkozhatna Putyinnal.