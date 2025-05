Megszólalt Orbán Viktor romániai szövetségese

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Bár jogi szempontból a választási eredményt akkor is érvényesíthette volna az alkotmánybíróság, ha Simion nem ismeri el a vereségét, a román média kiemelt politikai jelentőséget tulajdonított annak, hogy az AUR letett az eredmény megóvásáról, és nem szított további feszültséget az amúgy is megosztott román társadalomban.

Az AUR elnöke, aki a május 4-i első fordulóban a voksok 41 százalékával az élen végzett, és több mint 20 százalékpontos előnnyel került be a május 18-i második fordulóba, a vasárnapi urnazárás után még saját magát nyilvánította a választás egyértelmű győztesének annak ellenére, hogy már az exit pollok adatai is több mint 8 százalékos előnyt mutattak Nicusor Dan javára.

