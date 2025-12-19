2p
Megszólalt Semjén Zsolt a szlovákiai magyarellenes törvényről

mfor.hu

Sokáig hallgatott a magyar kormány az ügyben. Konkrét lépésekről a miniszterelnök-helyettes most sem számolt be.

A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, Gubík László és a felvidéki magyarok mögött – írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken a Facebook-oldalán.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes a bejegyzésében közzétette Dócs Dávid (Mi Hazánk) országgyűlési képviselőnek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszát.

Ebben Semjén Zsolt azt írta:

„Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, és én személyesen is elmondtam, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes emberjogi szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is”.

„Elkötelezett hívei vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben oly sokat tettünk és látványos eredményeket értünk el, ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat. Ebben és a többi felvidéki ügyben is Gubík László elnök úr mögött állunk!” – tette hozzá. A miniszterelnök-helyettes egy fényképet is csatolt Gubík Lászlóval, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnökével.

