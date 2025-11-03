1p

Külpolitika Donald Trump Orosz-ukrán konfliktus

Megszólalt Trump, ennek nagyon nem fog örülni Zelenszkij

mfor.hu

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról és megjegyezte, hogy döntése még „megváltozhat”.

Donald Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz „utolsó csepp a pohárban”, amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

„Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék” - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. 

„Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is” - hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

(MTI)

