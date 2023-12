Megszólalt Zelenszkij tábornoka: jöhet-e újabb ukrán ellentámadás?

Az ukrán haderő legjelentősebb katonai vezetője eddigi legerősebb bírálatát fogalmazta meg Zelenszkij azon döntésével kapcsolatban, hogy augusztusban egy korrupcióellenes fellépés keretében elbocsátotta az ország összes regionális katonai toborzóirodájának vezetőjét. Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők főparancsnoka egy arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy az elnöki döntés hatással volt-e a mozgósítási szintre, kijelentette: „profikról volt szó, akik értették a dolgukat, és most mind leléptek”.



Zaluzsnij nem kívánt nyilatkozni arról, hogy Ukrajna tervez-e ellentámadást a tél folyamán: „ez egy háború, nem mondhatom meg, hogy mit tervezek, mit kellene tennünk; különben ez egy showműsor lenne, nem háború.”

Lesz ellentámadás? Fotó: MTI/AP

Amerikai források szerint a Pentagon egy háromcsillagos tábornokot állomásoztat Kijevben azzal a céllal, hogy „fokozza az Ukrajnának nyújtott személyes katonai tanácsadást”. Káncz Csaba, lapcsoportunk állandó geopolitikai szakírója szerint ez lehet a kezdete annak, hogy amerikai katonai tanácsadókat telepítenek Ukrajnába a háború felügyeletére, ez a Pentagont közvetlen szerephez juttatja a hadműveletek irányításában mind taktikai, mind stratégiai szempontból.

Már csak egy támogatási csomagra van pénz Amerikában. Az amerikai kormányzat ebben az évben még egy katonai támogatási csomagot tud összeállítani Ukrajnának a rendelkezésre álló keretből, azt követően elfogy a pénz - jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője. Amerikai információk szerint Oroszország szárazföldi offenzívára készül Ukrajna keleti részén, amit egyelőre, részben az Ukrajna rendelkezésére bocsátott katonai eszközök miatt sikerült megakadályozni.

(The Guardian, MTI, The New York Times)