Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.

„Az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában.” – közölte a településvezető.

Szonjanyin kiegészítette, hogy sérültek nincsenek, a helyszínen viszont a mentőszolgálatok dolgoznak.

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Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60, Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. A vészhelyzeti minisztérium azt közölte, hogy a tüzet lokalizálták. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya városrészében található, ahol a dróntámadás miatt forgalomeltereléseket vezettek be.

Az oroszok sem ültek tétlenül

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Novij Donbasz települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül öt esetében előre tudtak nyomulni, és mintegy 1330 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. (MTI)