Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.
„Az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában.” – közölte a településvezető.
Szonjanyin kiegészítette, hogy sérültek nincsenek, a helyszínen viszont a mentőszolgálatok dolgoznak.
Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60, Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. A vészhelyzeti minisztérium azt közölte, hogy a tüzet lokalizálták. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya városrészében található, ahol a dróntámadás miatt forgalomeltereléseket vezettek be.
Az oroszok sem ültek tétlenül
Elfoglalta a donyecki régióban lévő Novij Donbasz települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.