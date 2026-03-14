Megtiltanák az utcai „kényszersorozásokat” Ukrajnában

Egy az ukrán parlamenthez benyújtott törvénytervezet megtiltaná a katonai sorozóbiztosságoknak, hogy erőszakkal vigyenek el férfiakat az utcákról, közterületekről – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A kormányzó Nép Szolgája párt egyik képviselője, Szerhij Hrivko benyújtott az ukrán parlamenthez egy törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán toborzóiroda (TCK) alkalmazottainak, hogy erőszakkal, az utcáról vigyenek el embereket a hadseregbe – írja a lap.

A dokumentum az ukrán parlament honlapján jelent meg, és az Ukrajna mozgósításról, kiképzésről, az állampolgárok katonai regisztrációs dokumentumai ellenőrzésének és idézései kézbesítési eljárásának szabályozásáról szóló törvény módosítása nevet viseli.

Cigarettára gyújtanak orosz hadifogságból kiszabadult ukrán sorkatonák
Fotó: MTI/AP

Az ukrán és orosz nyelven egyaránt elérhető portál tudósítása szerint a törvénymódosítás célja, hogy a mozgósítást csak személyes kézbesítéssel vagy a behívót levélben küldve hajthassák végre, és ha valaki azt megtagadja, és a behívó ellenére nem jelenik meg a sorozáson, a TCK alkalmazottainak joguk van a megjelenés hiánya után 14 napon belül adminisztratív bűncselekmény ügyében eljárást indítani, illetve elkészíteni egy adminisztrációs protokollt. A döntés meghozatala után fel kell venniük a kapcsolatot a rendőrséggel, amely szintén adminisztratív eszközökkel léphet fel, letartóztathatja a besorozást elkerülni szándékozót, és elkísérheti a TCK-hoz.

A rendőröknek meg kéne akadályozniuk

„A katonai nyilvántartási iratok ellenőrzése és a behívók kézbesítése során a területi toborzási és szociális támogatási központ képviselőinek, valamint a rendőröknek nincs joguk indokolatlanul fizikai erőt vagy különleges eszközöket alkalmazni katonai szolgálatra kötelezett emberek és más állampolgárok ellen. A rendőröknek kötelességük megelőzni a bűncselekményeket, és a törvény keretein belül reagálni minden illegális cselekményre, függetlenül attól, ki követi el azokat” – áll a törvényjavaslatban.

Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi kifejtette azon véleményét, hogy Ukrajna teljes területe legitim célponttá válhat, mivel az ország katonailag támogatja Izraelt.

Szijjártó Péter újra az amerikai példa követését ajánlja az EU-nak

Az orosz olajszankciók részbeni felfüggesztésével ért egyet, mivel az iráni háború elhúzódósától tart.

Azonnal hazarendelték az Irakban szolgáló magyar katonákat

A katonák már biztonságosan elérték Törökországot, közölte a honvédség.

A vérdíj felhívása

Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok akár 10 millió dolláros jutalmat is ajánl annak, aki információval rendelkezik az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) „kulcsfontosságú vezetőiről”.

Kavkaz kikötője még a békeidőkben

Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót és egy kikötőt éjszaka Oroszország déli Krasznodar régiójában, sérüléseket és károkat okozva – közölték a helyi hatóságok szombaton.

A Kharg-sziget Irán olajexportjának döntő helyszíne

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva esedékes választásokat.

Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

És később is segítségre lehet szükségük.

