Megtorlás: 600 drónnal támadtak vissza az ukránok

A háború egyik legnagyobb ukrán dróntámadásában legalább négyen meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írja a Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba a vasárnap virradóra végrehajtott támadásban, köztük volt a moszkvai régió, a Krím félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Az első hírek még három halottról és 120 drónról szóltak. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ezek közül 556-ot lőttek le éjszaka, 30-at pedig hajnalban semmisítettek meg. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin azt közölte, hogy a város légvédelme több mint 80 ukrán drónt lőtt le, többeket a lezuhanó törmelék sebesített meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a támadást. Azt mondta, hogy az ukrán drónok több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó orosz légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetnie a háborúnak. Az ukrán elnök múlt héten kijelentette, hogy további dróncsapásokat indítanak megtorlásul a három napig tartó orosz támadásokra, amikben több mint 20 ember halt meg, 50-en pedig megsebesültek.