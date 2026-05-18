Külpolitika Ukrajna

Megtorlás: 600 drónnal támadtak vissza az ukránok

14 oroszországi régiót vettek célba.

A háború egyik legnagyobb ukrán dróntámadásában legalább négyen meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írja a Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba a vasárnap virradóra végrehajtott támadásban, köztük volt a moszkvai régió, a Krím félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Az első hírek még három halottról és 120 drónról szóltak. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ezek közül 556-ot lőttek le éjszaka, 30-at pedig hajnalban semmisítettek meg. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin azt közölte, hogy a város légvédelme több mint 80 ukrán drónt lőtt le, többeket a lezuhanó törmelék sebesített meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a támadást. Azt mondta, hogy az ukrán drónok több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó orosz légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetnie a háborúnak. Az ukrán elnök múlt héten kijelentette, hogy további dróncsapásokat indítanak megtorlásul a három napig tartó orosz támadásokra, amikben több mint 20 ember halt meg, 50-en pedig megsebesültek.

Beleremegett Izrael, csak most látják mit tettek

Még ennél is merészebb utóhatással számoltak a gazdaságban a háború miatt.

Lenácizta Amerikát és Izraelt a magas beosztású diplomata

Nem teszik azt, amivel vádolják őket az iráni szóvivő szerint.

moszkva orosz ukran haboru moszkvai dro

Drónok csapódtak be Moszkvában, halálos áldozatok is vannak

Lakóházak is megrongálódtak, amikor az ukránok válaszoltak a sorozatos orosz légicsapásokra.

„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

Pedro Sánchez miniszterelnök támogató videót tett közzé, amiért Spanyolország nem vesz részt a 70. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Gyásznap van Kijevben a csütörtöki orosz rakétacsapás miatt

Az ukrán elnök is lerótta kegyeletét annál a kijevi épületnél, ahol 24 ember halt meg egy orosz rakétacsapásban. Virágokat helyezett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy megsemmisült kijevi lakóház romjainál.

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot adott át egymásnak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Trump: „fantasztikus megállapodásokat” kötöttünk

Trump szóáradat a kínai látogatásról, konkrétumok nélkül.

Orosz csapás Kijevben.

Ukrán válaszcsapások az oroszok támadásaira

Hárman meghaltak, többen megsérültek a Rjazany elleni ukrán dróntámadásban. A Kyev Independent beszámolója szerint az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokra mért csapásokat, válaszul a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban érte az ukrán városokat.

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már az első tárgyaláson szóba került a kínai és az amerikai elnök között a Hormuzi-szoros válsága. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Így léphetnek szintet a kkv-k.

