Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Megtorlással fenyegeti Kijevet a hétvégére Moszkva: a civilek időben hagyják el a várost

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint Oroszország, a rendelkezésére álló képességek ellenére, humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8-9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. 

„Ugyanakkor nem kerülte el figyelmet a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára” – állt a közleményben. 

A tárca szerint az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében. "Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit abból a célból, hogy meghiúsítsa a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem 81. évfordulójának megünneplését, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői válaszul tömeges rakétatámadást indítanak Kijev központja ellen. 

Figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy időben elhagyják a várost" – hangzott a figyelmeztetés.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség hétfő délután kiadott összesítése szerint május 2-4. között 26 drónnal támadták meg Moszkvát. Hétfőre virradó éjjel egy drón csapódott az orosz főváros egyik toronyházába. Szombaton a fővárosi régió Csernyevo községében, Vokolamszk körzetében egy 77 éves férfi életét vesztette. 

Az orosz védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy a moszkvai Vörös téren a győzelem napján megtartandó díszszemlén nem vesznek majd rész a Szuvorov és a Nahimov nevét viselő katonai középiskola növendékei és kadétjai, és nem vonul fel a (szárazföldi) haditechnikai eszközök oszlopa. A tárca ezt az „aktuális operatív helyzettel” indokolta. „A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák” – állt a közleményben. 

A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést ezt akkor azzal a „terrorfenyegetéssel” magyarázta, amellyel Kijev a harctéri kudarcaira reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is ahhoz képest, mint amilyet tavaly, a győzelem jubileumi, 80. évfordulóján tartottak. Későbbre ígért tájékoztatás arról, hogy mely országok vezetői lesznek majd jelen az eseményen.

