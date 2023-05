Megtörtént: megkoronázták III. Károly királyt

A Westminster-apátságban tartott, közel két órás ceremónia során Károly egyebek mellett letette esküjét is, amelybe - tartva a lépést a modern időkkel, és az Egyesült Királyság demográfiai összetételének alakulásával - bekerült egy olyan részlet is, amely garantálja, hogy a király minden hit és vallás védelmezőjeként tűnjön fel. Ennek jegyében hívták meg az ünnepségre az országban jelentős, minden fontosabb vallás képviselőit is.

A felkent király fejére Justin Welby canterbury érsek tette fel a koronát, majd a kint várakozó tömeg perceken keresztül ismételgette. "Isten óvja a királyt!"

A király előtt idősebbik fia, a trónörökös Vilmos herceg tisztelgett a következő szavakkal:

Én, Vilmos, walesi herceg, hűséget fogadok neked, és hitet és igazságot teszek mellett, mint élet- és testi épséged hűbérese. Isten engem úgy segéljen.

A már megkoronázott királyi pár most ismételten a Buckingham-palotába indul majd, ahol az erkélyről köszönti majd az összegyűlteket a családi többi tagjával együtt - kisebbik fia, Harry herceg várhatóan ott már nem lesz jelen.