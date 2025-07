Megvan a megállapodás: Merz elégedett, de sokan nem

„A megállapodással sikerült elkerülnünk egy kereskedelmi konfliktust, amely súlyosan érintette volna az exportorientált német gazdaságot” – fogalmaz a dokumentum, hozzátéve, hogy „ez különösen az autóiparra vonatkozik, ahol a jelenlegi 27,5 százalékos vámokat csaknem felére csökkentették”. Merz hangsúlyozta: jó, hogy elkerülték a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok szükségtelen eszkalációját. „Az Európai Unió egységének és a tárgyalók kemény munkájának meghozták gyümölcsét” - állította.

Merz köszönetet mondott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztosnak. „A megállapodás részleteiről szóló közelgő tárgyalásokon teljes mértékben támogatom az Európai Bizottságot” - tette hozzá Merz. Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi kapcsolatok megerősítésére további munkára van szükség – mondta. Merz rámutatott arra is, hogy Európa meg tudta őrizni alapvető érdekeit, mégha ő személyesen szívesen látott is volna további könnyítéseket a transzatlanti kereskedelemben.

„A stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolatok, amelyek mindkét fél számára piaci hozzáférést biztosítanak, mindenki számára előnyösek az Atlanti-óceán mindkét oldalán, a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt„ - jelentette ki a német kancellár.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter szintén elégedettségének adott hangot a megállapodással kapcsolatban, de további pontosítást tart szükségesnek a konkrét következmények tekintetében. „Mindig is a tárgyalásos megoldásban bíztunk. Ez most megvalósult, és ez első lépésként jó„ - jelentette ki Klingbeil. A tárgyalások eredményét és annak hatását a német gazdaságra és munkahelyekre most a szövetségi kormány fogja értékelni – mondta, hozzátéve: fontos, hogy Európa megvédte érdekeit. Klingbeil hangsúlyozta: „alapvetően továbbra is meggyőződésem, hogy a vámok károsak az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Alacsony vámokra és nyitott piacokra van szükségünk. Továbbra is a jó kereskedelmi kapcsolatokra fogunk támaszkodni. Ehhez az Egyesült Államok mellett új globális partnerségeket is ki fogunk építeni.”

A BDI német iparszövetség bírálta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvitában elért megállapodást vasárnap esti közleményében.

„A megállapodás nem a megfelelő kompromisszum, és katasztrofális jelzést küld az Atlanti-óceán mindkét partján szorosan összefonódó gazdaságoknak” - fogalmaz a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) közleménye. Az EU a szervezet szerint fájdalmas vámokat fogad el, mert még egy 15 százalékos vámtétel is jelentős negatív következményekkel jár. „A megállapodás egyetlen pozitívuma, hogy egyelőre sikerült elkerülni egy további eszkalációs spirált” - tette hozzá a BDI. Nagy hiányosságnak nevezte ugyanakkor, hogy nem született megállapodás az acél- és alumíniumexportról. A csoport szerint azonban a legfontosabb feladat ezzel együtt is a megállapodás kötelező érvényűvé tétele, mivel a vállalatoknak az Atlanti-óceán mindkét partján elsősorban az ellátási láncok és a beruházások tervezési biztonságára van szüksége.

(MTI)