Megvan a megállapodás a TikTokról

Az Egyesült Államok az app adatait és algoritmusát teljes mértékben amerikai szervezetekkel ellenőriztetné, a kínai kormány pedig a tisztességes üzleti feltételek és a törvények betartásán keresztül szeretné megtartani a jogokat – írja az Erste Befektetési Zrt. hírlevelében.

Trump emellett bejelentette, hogy a Dél-Koreában október 31. és november 1. között tartandó APEC csúcstalálkozón találkoznak, valamint, hogy jövőre Kínába is ellátogat. A beszélgetés során a kereskedelmi megállapodásokról is szó esett, mivel a jelenlegi vámok novemberben lejárnak, hacsak nem újítják meg azokat.

A két vezető hat hét múlva személyesen találkozik Dél-Koreában, hogy megvitassák a kereskedelmi kérdéseket, az illegális drogok problémáját és Oroszország ukrajnai háborúját. A vezetők megállapodtak abban, hogy folytatják a tárgyalásokat az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórum margóján, amely október 31-én kezdődik a dél-koreai Gyeongjuban. Trump azt is elmondta, hogy a jövő év elején Kínába látogat, míg Hszi később érkezik majd az Egyesült Államokba – teszik hozzá az Equilor szakértői.

„A TikTok-megállapodás jó úton halad.” – közölte Trump, aki emellett pozitív előrelépést említett a kereskedelem, a fentanil és az orosz–ukrán háború ügyében is a mintegy kétórás telefonbeszélgetés során. Trump szerint Rupert Murdoch konzervatív médiamágnás és Michael Dell, a személyi számítógép-ipar úttörője is része lehet annak a befektetői csoportnak, amely a TikTokot kivezetné a kínai tulajdonból.