Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Megvan a megállapodás a TikTokról

Donald Trump és Hszi Csin-ping telefonon beszéltek pénteken. Ezt követően Trump kijelentette, hogy Hszi elvileg jóváhagyta a TikTok-kal kapcsolatos megállapodást, de még nem írtak alá.

Az Egyesült Államok az app adatait és algoritmusát teljes mértékben amerikai szervezetekkel ellenőriztetné, a kínai kormány pedig a tisztességes üzleti feltételek és a törvények betartásán keresztül szeretné megtartani a jogokat – írja az Erste Befektetési Zrt. hírlevelében.

Trump emellett bejelentette, hogy a Dél-Koreában október 31. és november 1. között tartandó APEC csúcstalálkozón találkoznak, valamint, hogy jövőre Kínába is ellátogat. A beszélgetés során a kereskedelmi megállapodásokról is szó esett, mivel a jelenlegi vámok novemberben lejárnak, hacsak nem újítják meg azokat.

A két vezető hat hét múlva személyesen találkozik Dél-Koreában, hogy megvitassák a kereskedelmi kérdéseket, az illegális drogok problémáját és Oroszország ukrajnai háborúját. A vezetők megállapodtak abban, hogy folytatják a tárgyalásokat az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórum margóján, amely október 31-én kezdődik a dél-koreai Gyeongjuban. Trump azt is elmondta, hogy a jövő év elején Kínába látogat, míg Hszi később érkezik majd az Egyesült Államokba – teszik hozzá az Equilor szakértői. 

„A TikTok-megállapodás jó úton halad.” – közölte Trump, aki emellett pozitív előrelépést említett a kereskedelem, a fentanil és az orosz–ukrán háború ügyében is a mintegy kétórás telefonbeszélgetés során. Trump szerint Rupert Murdoch konzervatív médiamágnás és Michael Dell, a személyi számítógép-ipar úttörője is része lehet annak a befektetői csoportnak, amely a TikTokot kivezetné a kínai tulajdonból.

Az amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az ország legmagasabb kitüntetését adományozza a nemrégiben meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivistának.  

Kanada és Ausztrália is.

Drónberepülések elhárítása végett.

Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

550 millió euróval puhítaná meg Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon.

Lemondott Milorad Dodik. 

Már mintegy félmillióan menekültek el a folyamatos bombázások elől Gázavárosból, sokan ugyanakkor nem tudják elhagyni a várost. 

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

