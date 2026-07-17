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Külpolitika Nagy-Britannia

Megvan Keir Starmer utódja a Munkáspárt élén

mfor.hu

Andy Burnham ülhet be a miniszterelnöki székbe is.

Távozik pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó Munkáspárt éléről. Helyét Andy Burnham volt manchesteri polgármester veszi át, akit hivatalosan a Labour külön ebből a célból összehívott pénteki rendkívüli kongresszusa választ meg a párt új vezetőjévé.

Burnham hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással.

Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is lemondásra szólította fel.

Andy Burnham, aki Starmer egyetlen utódjelöltjeként indult a pártvezetői tisztségért, fölényes, 55 százalékos – vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.

Ennek a választókerületnek a korábbi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza mandátumát, hogy Burnham indulhasson a kiírt időközi választáson és bekerülhessen a parlamentbe.

Burnhamnek szerdáig kellett összegyűjtenie az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását.

A frakciónak jelenleg 403 tagja van, vagyis a jelöltség elnyeréséhez legalább 81 munkáspárti képviselő írásos támogatására volt szükség.

Burnham azonban már a hét elejére a frakció 379 tagjának támogató aláírását gyűjtötte össze, így matematikailag lehetetlenné vált, hogy bárki más, aki esetleg szintén indulni akart volna az utódlási versengésben, megszerezze a minimálisan szükséges 81 aláírást.

Andy Burnhamnek a Labour szabálykönyve alapján a párthoz hivatalosan kötődő 11 szakszervezet és sok egyéb társadalmi csoport közül legalább háromnak a támogatását is el kellett nyernie, de e szerveződések közül nyolc jelölte hivatalosan Burnhamet Starmer utódjaként.

Ezzel vált hivatalosan is véglegessé, hogy a Munkáspárt és a brit kormány élén Andy Burnham váltja a leköszönő Keir Starmert.

Starmer a Downing Street korábbi közlése szerint a jelenlegi parlamenti ciklus végéig megtartja képviselői mandátumát. A leköszönő kormányfő több nyilatkozatában jelezte, hogy maradéktalanul támogatni fogja hivatali utódjának munkáját.

(MTI)

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