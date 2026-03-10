Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Az Egyesült Államok lehet felelős a dél-iráni Minabban található lányiskola ellen február 28-án végrehajtott légitámadásért, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az amerikai CBS-re hivatkozva.

Az előzetes titkosszolgálati jelentés szerint ugyanakkor az amerikai hadsereg nem szándékosan vette célba az oktatási intézményt, hanem hibázott: időközben elavult információk alapján azt gondolta, hogy a célba vett terület továbbra is az iráni hadsereghez tartozik. A Fehér Ház annyit közölt, hogy még vizsgálják a történteket.

Az iráni hatóságok közlés szerint a támadásban összesen 168 ember vesztette életét, köztük 110 gyerek. Az áldozatok között 7-12 éves iskoláslányok, valamint tanárok is voltak. Szombat Iránban tanítási nap.

