1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Egyesült Államok Irán Izraeli-iráni konfliktus

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

mfor.hu

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

Az Egyesült Államok lehet felelős a dél-iráni Minabban található lányiskola ellen február 28-án végrehajtott légitámadásért, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az amerikai CBS-re hivatkozva.  

Az előzetes titkosszolgálati jelentés szerint ugyanakkor az amerikai hadsereg nem szándékosan vette célba az oktatási intézményt, hanem hibázott: időközben elavult információk alapján azt gondolta, hogy a célba vett terület továbbra is az iráni hadsereghez tartozik. A Fehér Ház annyit közölt, hogy még vizsgálják a történteket.

Az iráni hatóságok közlés szerint a támadásban összesen 168 ember vesztette életét, köztük 110 gyerek. Az áldozatok között 7-12 éves iskoláslányok, valamint tanárok is voltak. Szombat Iránban tanítási nap.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai zászló

Megtámadhattak egy amerikai nagykövetséget Európában

Az oslói amerikai nagykövetségnél éjjel egy óra körül történt hangos robbanás.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168