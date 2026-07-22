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Megvan, kivel vitetné el a nagy balhét Zelenszkij

mfor.hu

De nem biztos, hogy ez elég lesz a tüntetőknek.

Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.

Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban.

„Úgy döntöttem, hogy a hadsereg új főparancsnoka Mihajlo Drapatij lesz”

- írta Zelenszkij, köszönetet mondva Olekszandr Szirszkijnek és minden katonának az első vonalban kiépített szilárd állásokért.

„Egy a közös kívánságunk: győzelem az ellenség felett, (megfelelő) feltételek a fronton és olyan nyomás Oroszországra, amely a béke irányába kényszeríti”

- közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kedd késő este. Az államfő szerint „az út jelentős részét már megtették, Ukrajna védelme folytatódik, és minden harcos méltó bánásmódot érdemel”.

A hatvanéves Szirszkij 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot. Ő irányította egyebek mellett Kijev védelmét az orosz invázió 2022-es kezdetén. Zelenszkij azt mondta, beszélt a tábornokkal annak jövőjéről, de részleteket nem közölt.

A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét.

Az ügy hátteréről, Fedorov elmozdításának lehetséges okairól és következményeiről laptársunk, a Privátbankár szerda reggel írt elemzést>>>

A Moszkvában született és a tanulmányait az orosz fővárosban végző Szirszkij nem tudott megszabadulni a szovjet mentalitású tábornok hírétől: ellenfelei szerint nem tulajdonított nagy jelentőséget az emberi veszteségeknek, ami miatt a „mészáros” ragadványnevet kapta.

Zelenszkij azt is bejelentette, hogy „illendő állást” ajánlott fel Fedorovnak, az ország technológiai komponensének felügyeletét.

A 35 éves Mihajlo Fedorov a technológia világából érkezett, soha nem szolgált a hadseregben, a drónok számának megsokszorozását és az új technológiák tömeges felhasználását szorgalmazta, valamint a fegyveres erők mélyreható átszervezésére törekedett.

Mihajlo Drapatij 43 éves, harcedzett parancsnok, aki Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024-2025-ben. A tábornok Facebook-posztjában köszönetet mondott elődjének a hadsereg megerősítéséért. Hozzátette: felelősségteljesen, a feladatra összpontosítva, Ukrajna védőit tisztelve fog dolgozni.

Drapatij szinte teljes karrierjét harctéri beosztásokban töltötte. Fegyelmezettnek és hatékonynak tartják, számos alkalommal kapott megbízást kritikus helyzetben lévő frontszakaszok stabilizálására.

A Privátbankár cikke szerint Szirszkij leváltása önmagában még nem biztos, hogy megoldja Zelenszkij gondjait, Fedorov sorsa ugyanis az országban uralkodó korrupcióval, a sorozás gyakorlatával vagy éppen a fronton uralkodó körülményekkel kapcsolatos elégedetlenség egyfajta szimbóluma lett. A leváltott védelmi miniszter pedig komoly politikai ellenféllé nőheti ki magát az ukrán elnök számára, de a katonák körében népszerű új főparancsnok, Drapatij esetében is fennáll a veszély, hogy a korábban leváltott Zaluzsnijhoz hasonlóan politikai riválisává is válhat Zelenszkijnek.

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(via MTI)

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