Megvan, mikor tárgyalhat újra Oroszország és Ukrajna?

A Guardian ukrán sajtóhírekre hivatkozva arról ír, hogy Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke kijelentette, a következő tárgyalási fordulóra Oroszországgal és az Egyesült Államokkal akár még a héten sor kerülhet.
„Azt gondolom, a hét végén, még ezen a héten” — mondta a Novyny.Live-nak, amikor a következő egyeztetés időpontjáról kérdezték.
Budanov a tárgyalások állásáról is beszélt. Kijelentette:
„nem titok, hogy a tárgyalások nem haladnak zökkenőmentesen, de egyértelműen előrelépünk, és közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor minden félnek végső döntést kell hoznia: folytatja-e ezt a háborút, vagy a béke felé mozdul. Remélem, hogy végül az igazság fog győzni.”