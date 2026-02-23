Megvan, mikor tárgyalhat újra Oroszország és Ukrajna?

A Guardian ukrán sajtóhírekre hivatkozva arról ír, hogy Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke kijelentette, a következő tárgyalási fordulóra Oroszországgal és az Egyesült Államokkal akár még a héten sor kerülhet.

„Azt gondolom, a hét végén, még ezen a héten” — mondta a Novyny.Live-nak, amikor a következő egyeztetés időpontjáról kérdezték.

Budanov a tárgyalások állásáról is beszélt. Kijelentette: