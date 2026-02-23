1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Megvan, mikor tárgyalhat újra Oroszország és Ukrajna?

mfor.hu

Napokon belül esedékes lehet.

A Guardian ukrán sajtóhírekre hivatkozva arról ír, hogy Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke kijelentette, a következő tárgyalási fordulóra Oroszországgal és az Egyesült Államokkal akár még a héten sor kerülhet.

„Azt gondolom, a hét végén, még ezen a héten” — mondta a Novyny.Live-nak, amikor a következő egyeztetés időpontjáról kérdezték.

Budanov a tárgyalások állásáról is beszélt. Kijelentette:

„nem titok, hogy a tárgyalások nem haladnak zökkenőmentesen, de egyértelműen előrelépünk, és közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor minden félnek végső döntést kell hoznia: folytatja-e ezt a háborút, vagy a béke felé mozdul. Remélem, hogy végül az igazság fog győzni.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fenyegetőzik a magyar kormány, ezt üzenték Zelenszkijnek és az Európai Uniónak

Fenyegetőzik a magyar kormány, ezt üzenték Zelenszkijnek és az Európai Uniónak

Nem fognak semmilyen döntést elfogadni.

Utolsó figyelmeztetés Indiától? Haza kell térni Iránból

A fokozódó feszültségek miatt újra felszólította India saját állampolgárait Irán miatt.

Új világháborúba bonyolódott Putyin – ezt vallja Zelenszkij

Új világháborúba bonyolódott Putyin – ezt vallja Zelenszkij

Az ukránok egyszerűen csak az igazságos békére törekednek az államfőjük szerint.

Füstbe ment terv: Amerika felsült, nem finomkodnak a gazdasági nagyágyúk

Füstbe ment terv: Amerika felsült, nem finomkodnak a gazdasági nagyágyúk

Most éppen Kína szúrt jól oda az amerikaiaknak a bírósági döntés nyomán.

Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Az elnök pedig ott sem volt a súlyos eset idején.

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

A jól értesültek szerint csupán néhány óra maradt, és az Egyesült Államok harcba száll Irán ellen.

Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét

Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét

Nem haboztak, azonnal meghozták a fontos döntést, reagálva a megváltozott körülményekre.

Újabb fordulat Grönland ügyében: amerikai hajó mehet

Újabb fordulat Grönland ügyében: amerikai hajó mehet

Donald Trump amerikai elnök hajót küldene Grönlandra, hogy segítsen.

Vámszedés: Trump ráemel az épp csak bejelentett új adókra

Vámszedés: Trump ráemel az épp csak bejelentett új adókra

Még meg se száradt a tinta korábbi adókat érintő bejelentései kapcsán, tovább rontott a helyzeten az elnök.

Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

Tíz embert fogtak el összesen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168