Megvan Trump következő célpontja – ultimátumot is intézett

Maduro megbuktatása az ukrán békét is közelebb hozhatja – de mi lesz az orosz gázzal?

Az elmúlt napok legfontosabb katonai és politikai fejleménye a venezuelai elnök elfogása volt. Az akcióval Donald Trump egyértelműen erőt mutatott, szemben a korábbi hónapok tétlenségével. Ez akár Moszkva számára is fontos üzenet lehet, ráadásul az oroszok számára gazdasági szempontból is sok érv szólna a béke mellett.