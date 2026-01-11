Megvan Trump következő célpontja – ultimátumot is intézett

„NEM FOG TÖBB OLAJ ÉS PÉNZ MENNI KUBÁBA – NULLA! Határozottan azt javaslom, hogy kössenek megállapodást, MIELŐTT TÚL KÉSŐ LESZ” – írta Trump a Truth Social közösségi média platformján.
„Kuba évekig nagy mennyiségű venezuelai OLAJON és PÉNZEN élt” – fűzte hozzá Trump.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Kubába irányuló venezuelai olajszállítmányok hirtelen leállása széles körű társadalmi nyugtalansághoz és tömeges migrációhoz vezethet az amerikai katonai rajtaütést követően, amelynek eredményeként elfogták Nicolás Maduro volt elnököt – teszi hozzá a France24.