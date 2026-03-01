2p
Megvannak az első amerikai áldozatai az iráni háborúnak

mfor.hu

Egyelőre nem tudni, hogyan haltak meg az amerikai katonák. Öt súlyos sebesültről is érkezett amerikai jelentés.

Az Epic Fury hadművelet keretében vasárnap reggelig három amerikai katona vesztette életét, további öt pedig súlyosan megsebesült – közölte az amerikai Központi Parancsnokság az X-en.

Többen kisebb repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek, és hamarosan visszatérnek a szolgálatba. A nagyobb harci műveletek folytatódnak, ahogy a mentési munkálatok is – írta a CENTCOM. „A helyzet folyamatosan változik, ezért a családok iránti tiszteletből további információkat, beleértve a elesett katonák személyazonosságát, csak 24 órával azután adunk ki, hogy értesítettük a legközelebbi hozzátartozókat.”


Fotó: DepositPhotos.com

Azt egyelőre nem tudni, hogy a katonák hogyan haltak meg, de Irán szombat óta az Egyesült Államok és Izrael támadásaira válaszul az egész régióban amerikai katonai bázisokat támad. Donald Trump elnök szombat kora reggel egy videóüzenetben hívta fel a figyelmet arra, hogy amerikai katonák is meghalhatnak a művelet során.

