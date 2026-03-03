1p
Külpolitika Egyesült Államok Hadügy, védelem, honvédelem Irán

Megvillantotta legújabb rakétáját Amerika az iráni háborúban

mfor.hu

Bevetették az ATACMS utódját.

Bevetette új fejlesztésű, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétáit az Egyesült Államok az Irán elleni hadműveletek során – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Ez az első alkalom, hogy élesben is kipróbálták az ukrajnai fronton is nagy szerepet játszó ATACMS rakéta utódját.

A PrSM (Precision Strike Missile – Precíziós Csapásmérő Rakéta) 2023 óta van rendszeresítve az amerikai erőknél, és elődjéhez képest jelentősen nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, ráadásul ugyanabba a sztenderd kilövőegységbe kettő fér bele egy helyett.

De milyen célpontok ellen vethették be az amerikaiak a PrSM-t és milyen további fejlesztésekkel készülnek? Kiderül a Privátbankár cikkéből, ide kattintva>>>

