Megvillantotta legújabb rakétáját Amerika az iráni háborúban

Bevetette új fejlesztésű, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétáit az Egyesült Államok az Irán elleni hadműveletek során – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Ez az első alkalom, hogy élesben is kipróbálták az ukrajnai fronton is nagy szerepet játszó ATACMS rakéta utódját.

A PrSM (Precision Strike Missile – Precíziós Csapásmérő Rakéta) 2023 óta van rendszeresítve az amerikai erőknél, és elődjéhez képest jelentősen nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, ráadásul ugyanabba a sztenderd kilövőegységbe kettő fér bele egy helyett.

