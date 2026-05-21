Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Irán tanulmányozza azokat a kiegészítéseket, amelyeket az Egyesült Államok fűzött az ellenségeskedés beszüntetését célzó iráni javaslatokhoz – jelentette be az iráni külügyminisztérium szóvivője csütörtökön.

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy

„az Irán által korábban átadott 14 pontos javaslat kapcsán több üzenetváltásra is sor került, most pedig kézhez kaptuk, hogy mit gondol az amerikai fél és azt jelenleg tanulmányozzuk”.

A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán május 18-án adta át az Egyesült Államoknak azt az új, 14 pontos iráni konfliktusrendezési javaslatot.

Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások „a végső szakaszban” járnak. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a békemegállapodásba.

