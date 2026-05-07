4p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Mélyen orosz területen csapott le Ukrajna

mfor.hu

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét Facebook-oldalán, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával.

„Nemrég fontos eredményeket értünk el Cseljabinszkban, ami 1800 kilométer távolságra van, valamint a csaknem 2000 kilométerre lévő Jekatyerinburgban is. Az ukrán nagy hatótávolság következményeit úgyszintén megtapasztalták Novorosszijszkban, Krimszkben, Tuapszében, továbbá a Szamarai területen és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is” – húzta alá az államfő, amiről egy videót is posztolt közösségi oldalán.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna többször is javasolta az orosz vezetésnek: tegyen lépéseket a béke felé. „Válaszul csak újabb orosz csapásokat kaptunk. Éppen ezért az ukrán nagy hatótávolságú szankciók olyan távoli oroszországi pontok felé irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával, a háborús infrastruktúrával és az agresszió finanszírozásával” – hangsúlyozta.

Megjegyezte: Oroszország minden nap dönthetne úgy, hogy leállítja a háborút, és „nem csupán néhány órára azért, hogy megkapja Kijev engedélyét egy moszkvai parádé megtartására, hanem azért, hogy emberéleteket óvjon”. „Az embereket kell értékelni, nem a parádékat. Békét kell teremteni, nem pedig a világ fővárosaiban kilincselni és rimánkodni egy tűzszünetért május 9-re”

– tette hozzá Zelenszkij.

Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a légvédelem április folyamán csaknem hatezer orosz drónt és rakétát semlegesített az ország légterében. A közlemény szerint a légvédelem átlagos hatékonysága áprilisban 88,5 százalékos volt, egyes napokon pedig a célpontok 92-95 százalékát is sikerült megsemmisíteni.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb dróntámadás április 1-jén történt, amikor Oroszország 700 pilóta nélküli légi járművet indított. Jelentős kombinált, 600-700 drónt és rakétát magában foglaló támadások zajlottak április 3-án, 16-án és 25-én is, míg április 15-én Oroszország egyszerre 21 robotrepülőgépet indított, amelyek közül az ukrán légvédelem 20-at lőtt le.

A tárca szerint továbbra is a ballisztikus rakétatámadások kivédése jelenti a legnagyobb problémát, amelyek ellen a Patriot rendszerek képesek hatékonyan fellépni, ugyanakkor Ukrajnának hiánya van az ezekhez szükséges rakétákból.

Az ENSZ az X-en közzétett jelentésében megállapította, hogy május eleje óta Ukrajnában az orosz támadások következtében legalább 70 civil vesztette életét, és több mint 500-an sebesültek meg. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy csupán e hét kedden az orosz támadások miatt 28 ember halt meg, és 194-en sebesültek meg. „Külön aggodalomra ad okot mind a civil áldozatok száma, mind pedig az elmúlt napokban az orosz csapások sújtotta terület nagysága” – fűzte hozzá Danielle Bell, a misszió vezetője.

Az ukrán Északi Erdészeti Hivatal arról adott hírt, hogy a Csernyihiv megyében az orosz határnál az orosz támadások következtében 2400 hektár erdő ég, és jelenleg a tűz teljes felszámolása sem lehetséges a dróncsapások miatt. „A tűz május 5-én keletkezett olyan erdős területeken, amelyek feltételezhetően robbanásveszélyes tárgyakkal szennyezettek” – közölte a hivatal.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Adott parancsot vagy nem az ukrán elnök?

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Példát statuál a kínai pártvezetés?

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Az ukrán elnök a Telegramon reagált. 

Trump

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

A mesterséges intelligenciának is köze van az esethez.

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Egészen elképesztő, elkeseredett próbálkozásról jelentettek a britek.

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Azonnali hatállyal visszavonta Irán partjaihoz közeli hajóit Trump döntésére az amerikai haderő.

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG