Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

A CNN híre szerint vasárnap reggel megnyílt a Gázai övezet és Egyiptom között a rafahi határátkelőhely. Egyelőre tesztüzem zajlik, de hétfőn – korlátozottan – megindulhat a személyforgalom is.

Az átkelőhely megnyitása része volt az októberben kötött tűzszüneti megállapodásnak, Izrael azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az összes izraeli túsz kerüljön vissza izraeli területre – ha máshogy nem, földi maradványaikat adja át a Hamász. Az utolsó túsz holttestét múlt héten végül kiadták Izraelnek.

A tervek szerin naponta 150-en hagyhatják majd el az övezetet, 50-en pedig Egyiptom irányából léphetnek be a határon. A múlt héten az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a gázai lakosok ki- és belépése Egyiptommal való egyeztetés után, Izrael előzetes biztonsági jóváhagyásával és az Európai Unió küldöttségének felügyelete mellett történhet

Egypitomi kérésre pedig egyelőre csak beteges és sebesültek, illetve az őket kísérők kelhetnek át a határon egyiptomi irányba.

 

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

