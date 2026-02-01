Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

A CNN híre szerint vasárnap reggel megnyílt a Gázai övezet és Egyiptom között a rafahi határátkelőhely. Egyelőre tesztüzem zajlik, de hétfőn – korlátozottan – megindulhat a személyforgalom is.

Az átkelőhely megnyitása része volt az októberben kötött tűzszüneti megállapodásnak, Izrael azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az összes izraeli túsz kerüljön vissza izraeli területre – ha máshogy nem, földi maradványaikat adja át a Hamász. Az utolsó túsz holttestét múlt héten végül kiadták Izraelnek.

A tervek szerin naponta 150-en hagyhatják majd el az övezetet, 50-en pedig Egyiptom irányából léphetnek be a határon. A múlt héten az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a gázai lakosok ki- és belépése Egyiptommal való egyeztetés után, Izrael előzetes biztonsági jóváhagyásával és az Európai Unió küldöttségének felügyelete mellett történhet

Israel is limiting the number of people who can enter & leave Gaza through the Rafah crossing. 150 exiting & 50 entering



Its reported there are 17,000 people who need to leave Gaza to receive medical treatment abroad. And notice how 3 times as many are allowed to leave as return pic.twitter.com/XAEiYgjDVf — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) February 1, 2026

Egypitomi kérésre pedig egyelőre csak beteges és sebesültek, illetve az őket kísérők kelhetnek át a határon egyiptomi irányba.