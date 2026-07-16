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Külpolitika Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Menesztette a népszerű védelmi minisztert Zelenszkij, tüntetéshullám indult a nagyvárosokban

mfor.hu

Arról, hogy ki töltheti be Mihajlo Fedorov eddigi posztját, csütörtökön dönt az ukrán parlament.

Több ukrajnai városban is tüntetnek Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése ellen – írja a BBC. Volodimir Zelenszkij elnök egyelőre nem indokolta a döntését, amely a hadsereg tagjait is meglepetésként érte. A lapnak egy Olekszandr nevű katona arról beszélt, ez a lépés volt Zelenszkij elnökségének legnagyobb hibája. Ő azért csatlakozott a hadsereghez, mert bízott Fedorov csapatában és eszméjében.

Az ukrán légierő egy ismertebb drónparancsnoka, Pavlo Jelizarov lemondott pozíciójáról Fedorov menesztése miatt. 

A főként fiatalokból álló tömeg Kijevben azt skandálta: „szégyen”. Egy 31 éves tüntető a BBC-nek elmondta: látják Fedorov eredményeit, a katonák is motiváltabbak, amióta kinevezték védelmi miniszternek. Korábban digitális átállásért felelős miniszter is volt, ekkor szervezte meg az önkéntes „informatikai haderőt”, amely kibertámadásokat hajtott végre Oroszország ellen.

A 35 éves Fedorovot januárban nevezték ki a pozícióra, azóta pedig korrupcióellenes intézkedéseiről vált ismertebbé. Kinevezése után nem sokkal arra kérte Elon Muskot, hogy tegye elérhetetlenné a Starlink hálózatát Oroszországban, mert azt dróntámadások közben használhatja az orosz hadsereg. A Starlink leállítása jelentős zavarokat okozott az orosz offenzívában.

Közösségi oldalán Fedorov felsorolta eredményeit, és arról beszélt, menesztése után is folytatja a harcot Oroszországgal szemben. Az ukrán parlament csütörtökön dönthet a következő védelmi miniszter kinevezéséről, Zelenszkij jelöltje a jelenlegi belügyminiszter, Igor Klijmenko.

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