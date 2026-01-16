Mentőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „terrorizálja” az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. „Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk” - tette hozzá.

Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója, a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget.

Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.

Eközben február 1-jéig meghosszabbították a téli szünetet a kijevi iskolákban az orosz támadások okozta fűtési problémák és áramkimaradások miatt – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere pénteken a Telegramon.

„A döntést a kormány rendeletével összhangban a kijevi városi védelmi tanács hozta meg. A mostani tanítási szünetet a tavaszi és a nyári szünetek rovására hosszabbították meg. Az iskolai tanév azonban legkésőbb július 1-jéig befejeződik” - írta Klicsko.

A döntés az óvodákra nem vonatkozik.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a folyamatos oktatás fenntartása még a nehéz körülmények között is prioritás, a városnak azonban igazodnia kell a kormány rendeletéhez.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy egy héttel ezelőtt az orosz hadsereg súlyos légitámadást hajtott végre Kijev ellen, aminek következtében 417 ezer fogyasztó áram nélkül, hatezer lakóépület pedig fűtés nélkül maradt. A támadás az ukrán főváros hét kerületében okozott károkat.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök csütörtökön azt mondta, az oktatási minisztériumnak és a kijevi városvezetésnek közösen kell eldöntenie, hogy szükséges-e a téli szünet meghosszabbítása.

(MTI)