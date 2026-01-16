3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Németország Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Mentőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

mfor.hu

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak – jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „terrorizálja” az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. „Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk” - tette hozzá.

Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója, a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget.

Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.

Eközben február 1-jéig meghosszabbították a téli szünetet a kijevi iskolákban az orosz támadások okozta fűtési problémák és áramkimaradások miatt – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere pénteken a Telegramon.

„A döntést a kormány rendeletével összhangban a kijevi városi védelmi tanács hozta meg. A mostani tanítási szünetet a tavaszi és a nyári szünetek rovására hosszabbították meg. Az iskolai tanév azonban legkésőbb július 1-jéig befejeződik” - írta Klicsko. 

A döntés az óvodákra nem vonatkozik.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a folyamatos oktatás fenntartása még a nehéz körülmények között is prioritás, a városnak azonban igazodnia kell a kormány rendeletéhez.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy egy héttel ezelőtt az orosz hadsereg súlyos légitámadást hajtott végre Kijev ellen, aminek következtében 417 ezer fogyasztó áram nélkül, hatezer lakóépület pedig fűtés nélkül maradt. A támadás az ukrán főváros hét kerületében okozott károkat.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök csütörtökön azt mondta, az oktatási minisztériumnak és a kijevi városvezetésnek közösen kell eldöntenie, hogy szükséges-e a téli szünet meghosszabbítása.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Jelentős légvédelmirakéta-szállítmány érkezett pénteken Ukrajnába – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben, a Petr Pavel cseh államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Grönland

Egy nagy uniós tagország nem hajlandó megvédeni Grönlandot

Meg akarja őrizni a NATO egységét, ezért Lengyelország nem küld katonákat Grönlandra az európai misszió keretében – közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter pénteken Varsóban, a litván hivatali kollégájával tarott sajtóértekezleten.

Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják a szakértők

Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják amerikai szakértők

Szerintük hazugságokkal próbálnak puhítani az oroszok.

Még egy magyart hoznak haza egy venezuelai börtönből

Még egy magyart hoznak haza egy venezuelai börtönből

Szijjártó Péter holland és amerikai segítséget kapott.

Trump végre megkapta, amire annyira vágyott?

Köszönettel elfogadta a Nobel-díjat az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij energiavészhelyzetet hirdetett

Volodimir Zelenszkij energiavészhelyzetet hirdetett

Ukrajna szükségállapotot hirdetett az ország energiaszektorában, különös tekintettel Kijevre, mivel a folyamatban lévő orosz csapások továbbra is több ezer lakost hagynak áram nélkül, miközben továbbra is fennáll a csípős hideg.

Sikorski

Csúnyán odaszóltak a magyar kormánynak Varsóból

Radosław Sikorskinak enyhén szólva sem tetszik, hogy a kormány újabb ellenzéki lengyel politikusnak adott menedékjogot. Arról is beszélt, hogy Magyarországot „korrupt nacionalisták” uralják. 

Duplán pozitív nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump

Duplán pozitív nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump

Az amerikai elnök szerdán telefonon beszélt Delcy Rodriguez-zel, Venezuela megbízott elnökével, és a két vezető külön-külön is pozitívnak minősítette a beszélgetést.

Irán nem tervez akasztásokat

Irán nem tervez akasztásokat

Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Iránnak „nincs terve” emberek felakasztására, amikor a közel-keleti országban zajló kormányellenes tüntetésekről kérdezték.

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Akár 700 milliárd dollárba is kerülhet Grönland az Egyesült Államoknak. A dánok viszont nem akarnak üzletet kötni, ragaszkodnak a hatalmas szigethez.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168