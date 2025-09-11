Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Egyesült Államok

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

mfor.hu

Charlie Kirk 32 éves volt.

Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte Utah államban, egy egyetemi rendezvényen – a hírt Donald Trump elnök jelentette közösségi oldalán.

„Az Amerikai Egyesült Államokban senki értette jobban a fiatalok szívét, amivel ő is rendelkezett, mint Charlie Kirk. Mindenki szerette őt és csodálta, és most nincs közöttünk”

– fogalmazott az elnök, aki maga és felesége nevében is együttérzését fejezte ki Charlie Kirk családja felé.

Charlie Kirk-ot a Utah Valley Egyetem rendezvényén lőtték le Orem városában, a támadót egyelőre keresik. A fiatal férfit válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt. A rendőrök egy időre őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akit nem sokkal később szabadon engedtek.

Trump fontos embere

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, a republikánus, de elsősorban trumpista szervezet kifejezetten a fiatalokra szakosodott – Kirk mindössze 19 éves volt 2012-es alapításakor. A politikai influenszer rendkívül súlyos veszteség Donald Trump számára, ugyanis 2024-es jelentős szerepet vállalt az elnök újraválasztási kampányában, Trump megjelenéseit népszerű internetes podcastokban és műsorokban neki tulajdonítják; Kirk hozzájárult ahhoz, hogy végül a MAGA-tábornak nagy arányban sikerült megnyernie magának a kulcsbázisnak számító fiatal, fehér férfiakat.

