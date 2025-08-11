Az Európai Unió megkapta a harmadik átutalást az orosz központi bank befagyasztott vagyonából származó rendkívüli bevételekből. Ez az összeg 1,6 milliárd eurót tesz ki, amelynek 95 százalékát – több mint 1,5 milliárd eurót – Ukrajna hiteltörlesztéseire fordítják – áll az Ukrainska Pravda cikkében.

„Múlt pénteken az Európai Unió 1,6 milliárd eurós utalást kapott, amely a központi értékpapír-letétkezelőknél tartott, az orosz központi bank befagyasztott eszközeiből származó egyenlegek kamataiból keletkezett” – közölte az Európai Bizottság.

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

Az első ilyen átutalás 2024 júliusában, a második 2025 áprilisában történt. „A harmadik részlet a 2025 első felében felhalmozódotttt bevételeket fedi le” – tették hozzá uniós tisztviselők.

Az első két részlet 90 százalékát az Európai Békekeret (EPF) keretében használták fel. A harmadik részlettől kezdve a bevétel 95 százalékát az ukrán hitelek törlesztésére költik, 5 százalékát pedig az EPF keretében fordítják Ukrajna támogatására.