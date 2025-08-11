1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

mfor.hu

A befolyt orosz kamatok terhére.

Az Európai Unió megkapta a harmadik átutalást az orosz központi bank befagyasztott vagyonából származó rendkívüli bevételekből. Ez az összeg 1,6 milliárd eurót tesz ki, amelynek 95 százalékát – több mint 1,5 milliárd eurót – Ukrajna hiteltörlesztéseire fordítják – áll az Ukrainska Pravda cikkében.

„Múlt pénteken az Európai Unió 1,6 milliárd eurós utalást kapott, amely a központi értékpapír-letétkezelőknél tartott, az orosz központi bank befagyasztott eszközeiből származó egyenlegek kamataiból keletkezett” – közölte az Európai Bizottság.

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta
Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

Az első ilyen átutalás 2024 júliusában, a második 2025 áprilisában történt. „A harmadik részlet a 2025 első felében felhalmozódotttt bevételeket fedi le” – tették hozzá uniós tisztviselők.

Az első két részlet 90 százalékát az Európai Békekeret (EPF) keretében használták fel. A harmadik részlettől kezdve a bevétel 95 százalékát az ukrán hitelek törlesztésére költik, 5 százalékát pedig az EPF keretében fordítják Ukrajna támogatására.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Az Eurostat közzétette, hogy az egyes uniós országok hány ukrán menekültnek adnak ideiglenes védelmi státuszt.

Érik Trump Nobel-békedíja?

Érik Trump Nobel-békedíja?

A NATO főtitkára és Ukrajna amerikai nagykövete is elismerését fejezte ki az amerikai elnöknek, hogy összehozta a pénteki „békecsúcsot”.

Napokon belül találkozhat Zelenszkij Putyinnal?

Napokon belül találkozhat Zelenszkij Putyinnal?

Az ukrán elnökkel bővülhet az augusztus 15-ére, péntekre eredetileg Trump és Putyin között meghirdetett eszmecsere.

Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen: 47 darab Sahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint két Iszkander-K rakétát indítottak- jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint két halálos áldozata és több sérültje van.

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet.

Trump letérdel Putyinnak a csúcson

Moszkva szinte minden követelését elfogadná az amerikai elnök a hírforrások szerint. 

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában tartják Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját augusztus 15-én, pénteken. Ezt az amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán pénteken.

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Az orosz javaslat csak időnyerésre szolgál.

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Egyelőre még nincs döntés a kérdésben.

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nem kell hozzá Zelenszkij ukrán elnök.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168