2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

mfor.hu

Svájcban konzultálnak.

A következő napokban Svájcban tartanak konzultációkat ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződés lehetséges paramétereiről – közölte szombaton Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

„Ukrajna úgy áll ehhez a folyamathoz, hogy világosan tisztában van a maga érdekeivel. Ez az elmúlt napokban már folyamatosan zajló párbeszéd következő szakasza, és elsősorban a további lépésekre vonatkozó elképzelések összehangolására szolgál” – írta Umerov a Facebookon. Kiemelte, hogy Kijev értékeli az amerikai fél részvételét és készségét a konkrét tárgyalásra. „Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, úgy, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megkívánja” – szögezte le.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben meghatározta az Ukrajna és az Egyesült Államok, valamint más nemzetközi partnerek közötti tárgyalási folyamatban részt vevő ukrán delegáció összetételét. Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint a küldöttség kilenctagú.

A delegáció élén Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője áll, helyet kapott benne mások mellett Rusztem Umerov RNBO-titkár, Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője, Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Vörös Szabolcs

Elképesztő állapotok uralkodnak a kelet-ukrajnai fronton – Klasszis Podcast

„A hazafias hév, ami fűtötte mind a katonákat, mind a társadalmat 2022 elején, ez már nyomokban nincsen. Fáradtság van, kiábrándultság van, de a tudat is ott van, hogy ezt csinálni kell”, összegezte Vörös Szabolcs a Klasszis Podcastban a kelet-ukrajnai front közelében szerzett tapasztalatait. A Válasz Online újságírója, aki számos alkalommal járt a front közvetlen közelében az elmúlt három és fél évben, arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint az ukrán katonák ma már jóval kritikusabbak a háborúval és a kijevi vezetéssel szemben, kevesebb a tabu, sok a dezertőr. Ugyanakkor a fronton lévők továbbra is készek megvédeni hazájukat.

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

A miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Kijevnek, hogy elfogadja az amerikai béketervet.

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

Megszólalt az orosz elnök is az amerikai béketervről: Vlagyimir Putyin támogatóan nyilatkozott a moszkvai biztonsági tanács előtt. Arról is beszélt, hogy augusztusban, Alaszkában már egyeztetett erről Trumppal.

Képünk illusztráció

Újraindul a világ legnagyobb atomerőműve

Kockázatos döntést hozott a japán Niigata kormányzója: nem minden lakó örül a világ legnagyobb atomerőművének részleges újraindításának.

Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Az ukrán elnök pénteki beszédében nem utasította el nyíltan az amerikai béketervet, később pedig J. D. Vance alelnökkel is beszélt telefonon. A béketervről az ENSZ főtitkára is megszólalt.

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Jogilag és technikailag is gyenge szöveg a 28 pontos béketerv.

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Valerij Geraszimov azt közölte Vlagyimir Putyin elnökkel csütörtökön, hogy az orosz erők elfoglalták az északkelet-ukrajnai Kupjanszk városát, de az ukrán hadsereg tagadta ezt.

Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

A napokban beszélne Trumppal.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168