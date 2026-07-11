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Külpolitika Egyesült Államok Háború Irán

Messze még a nyugvópont: Irán legfőbb vezetője bosszút ígért Ali Hamenei haláláért

mfor.hu

Az idősebb Hamenei gyászszertartásán többen Trump halálát követelték.

A nép akaratának nevezte szombaton közzétett írásos üzenetében Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, elődje és apja, Ali Hamenei halálának megbosszulását, aki februárban vesztette életét egy amerikai-izraeli légicsapásban – írja az MTI. 

Ali Hamenei gyászszertartása alkalmából a Telegramon közzétett levelében a március elején beiktatott új vezető leszögezte: a bosszú „egészen bizonyosan meg fog történni”. Hozzátette: bosszút fognak állni mindenkiért, aki „az utóbbi két háborúban” halt meg, utalva az Egyesült Államok és Izrael által tavaly júniusban Irán ellen indított, 12 napon át tartó műveletekre, valamint az idén február 28-án kitört konfliktusra.

A februárban indult harcokban maga Modzstaba Hamenei is súlyosan megsebesült, és azóta nem mutatkozott, a külvilággal pedig csak írásos üzenetek formájában kommunikál. Egészségi állapotáról több híresztelés is megjelent a világsajtóban, Teherán azonban többször hangsúlyozta, hogy az új vezető teljes mértékben képes ellátni feladatát.

Modzstaba Hamenei nem jelent meg apja csütörtökön lezárult temetési szertartásán sem.

Pénteken Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon leszögezte: „teljesen elpusztítja” Iránt, ha a síita állam megpróbálna az életére törni. A bejegyzést nem sokkal azután tette közzé, hogy az idősebb Hamenei gyászszertartásán többen Trump halálát követelték.

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