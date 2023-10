Messzire utazik Szijjártó Péter, de nem ő lesz a főszereplő

Teljesen egyértelmű, hogy új világrend van kialakulóban; az, hogy hogyan néz majd ki ez a világrend, ma még teljesen bizonytalan – írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap reggel a Facebook-oldalán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről bejelentkezve, ahonnan Kínába indult.

Szijjártó Péter szerint sajnos, komoly a veszélye annak, hogy a világ újra blokkokra fog osztódni. Ez nekünk nagyon rossz lenne, ebben van történelmi tapasztalatunk – jegyezte meg a külügyminiszter.

Hangsúlyozta, Magyarország abban érdekelt, hogy a következő évek az összeköttetésekről, a konnektivitásról, a kulturált nemzetközi együttműködésről szóljanak. Kelet és Nyugat együttműködése nélkülözhetetlen a globális biztonsági és gazdasági veszélyek leküzdéséhez – szögezte le Szijjártó Péter.

Hozzátette: a kínai elnök kezdeményezése, az Egy övezet, egy út ezt a célt szolgálja. „Most irány Peking, a kezdeményezés csúcstalálkozója. Repülés egész nap, érkezés ottani késő este” – tudatta a külügyminiszter.

A rendezvényen – ahogy arról az ugyancsak a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár elsőként számolt be – részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is, akit Havasi Bertalan sajtófőnök tájékoztatása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök hívott meg. Ugyancsak jelen lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök is, így a magyar kormányfőnek lehetősége nyílik valóban az olyan sokszor hangoztatott tűzszünetért és békéért lobbizni.

(MTI nyomán)