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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus

„Mesterséges pániktól” tartanak az oroszok a tömeges ukrán dróncsapások után

mfor.hu

Már megint nem villogott az orosz légvédelem.

Ukrán drónok tömeges támadása nyomán üzemanyagtárolók gyulladtak ki Jaroszlavl megyében – közölte Mihail Jevrajev, az oroszországi régió kormányzója vasárnap a Max-csatornáján.

Jevrajev szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek többségét megsemmisítették,

„de üzemanyagtároló ipari létesítmények találatot kaptak”.

A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.

A Tula megyei Novomoszkovszkban drónszilánkok hullottak egy meg nem nevezett gyárra. A Szmolenszk megyei Vjazmában pilótanélküli repülőszerkezet darabja zuhantak egy lakóházra, egy idős nő megsérült,

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye hatóságainak éjjel kiadott jelentése szerint dróncsapások a régió számos energetikai létesítményében károkat okoztak, ami miatt részleges áramkimaradások tapasztalhatók. Herszon megye orosz megszállás alá került részén vasárnap reggel az összes városi körzetben áramszünet volt.

Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes töltőállomásokon, amit az ott kialakult sorokkal indokoltak, valamint azzal, hogy munkálatok folynak a

„mesterséges pánik elkerülése és a stabil helyzet biztosítása érdekében”.

Pénteken tömeges dróncsapás érte a köztársaság kámántúli régióját, amelynek célpontja egy petrolkémiai vállalat volt, sajtójelentések szerint Nyizsnyekamszkban. A helyi hatóságok szombati közlése szerint a támadás következményeit felszámolták. Pénteken találat ért egy többlakásos lakóházat, aminek következtében négy ember megsérült.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 249 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy közép-európai szerint reggel hétig négy, az orosz főváros felé tartó drónt lőttek le.

(MTI)

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