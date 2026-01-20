Mi az? Orbán Viktor elfogadta, Macron visszaküldte, Von der Leyen nézegeti?

A Politico hírlevele szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyelőre nem tudja, mit válaszoljon a Donald Trump által neki címzett, az úgynevezett béketanácsba szóló meghívóval.

Von der Leyen az EU képviselőjeként kapott meghívót az amerikai elnök által felállítani tervezett új szervezetbe, amelynek mind működése, mind jogkörei egyelőre meglehetősen homályosak. A bizottsági elnök az európai vezetőkkel konzultálva hoz majd döntést a válaszról.

A szervezetbe meghívást kapott többek között Orbán Viktor, Emmanuel Macron, valamint Vlagyimir Putyin is. A magyar miniszterelnök örömmel fogadta a meghívást, a francia elnök nem kíván részt venni a testület munkájában, az orosz elnök egyelőre kivár a válasszal.

A Politico forrása szerint a Von der Leyennek címzett meghívóban nem esik szó az állítólagos egymilliárd dolláros „tagdíjról”, amelyet a meghívottaknak az első három év után kellene fizetniük a tagság meghosszabbításáért.