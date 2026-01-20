1p

Külpolitika Egyesült Államok Európai Unió Orbán Viktor Ursula von der Leyen Vlagyimir Putyin

Mi az? Orbán Viktor elfogadta, Macron visszaküldte, Von der Leyen nézegeti?

Az Európai Bizottság elnöke is kapott meghívót Trumptól – mit fog vele kezdeni?

A Politico hírlevele szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyelőre nem tudja, mit válaszoljon a Donald Trump által neki címzett, az úgynevezett béketanácsba szóló meghívóval.

Von der Leyen az EU képviselőjeként kapott meghívót az amerikai elnök által felállítani tervezett új szervezetbe, amelynek mind működése, mind jogkörei egyelőre meglehetősen homályosak. A bizottsági elnök az európai vezetőkkel konzultálva hoz majd döntést a válaszról.

A szervezetbe meghívást kapott többek között Orbán Viktor, Emmanuel Macron, valamint Vlagyimir Putyin is. A magyar miniszterelnök örömmel fogadta a meghívást, a francia elnök nem kíván részt venni a testület munkájában, az orosz elnök egyelőre kivár a válasszal.

A Politico forrása szerint a Von der Leyennek címzett meghívóban nem esik szó az állítólagos egymilliárd dolláros „tagdíjról”, amelyet a meghívottaknak az első három év után kellene fizetniük a tagság meghosszabbításáért.

Franciaország kikosarazta Trumpot.

Trump most tényleg kihúzta a gyufát Európánál: nem engednek a zsarolásnak?

Sorra jelennek meg az elítélő nyilatkozatok az európai politikusoktól – senki sem akar engedni Trump zsarolásának. Vasárnapra válságtanácskozást hívott össze a soros uniós elnökség.

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására – közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Többek között Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és a korábbi brit miniszterelnök, Tony Blair is tagja lett a gázai béketestületnek, amit az amerikai elnök vezet.

