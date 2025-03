Mi garantálja leginkább Európa biztonságát Oroszországgal szemben?

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok erőből politizál, ugyanakkor nem szabad egyetlen országra, így Ukrajnára sem olyan békét rákényszeríteni, amit nem tud elfogadni – ez hosszútávon nem vezet jóra.

Erre azért is inkább szükség lenne, mivel ők viszik a bőrüket vásárra, ők mennek a frontra.

Egy esetleges új európai hadiszövetséggel kapcsolatban azt mondta: ez még egyelőre nagyon képlékeny elképzelés, a kontinens biztonságát továbbra is a NATO-nak kell garantálnia. Nem véletlen, hogy a nyugat-európai országok próbálják táboron belül tartani Donald Trumpot, és szeretnének vele kiegyezni.

Jelezte azt is, hogy az európai fegyverkezés az Európától való amerikai elfordulás és Oroszország elrettentésének szándéka miatt érthető. Ugyanakkor aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ennek következményeként az EU újabb hitelfelvételre kényszerül, amit végső soron az uniós polgároknak kell majd visszafizetniük, valamint amiatt, hogy a fegyverkezésre fordított összeg a szociális, oktatási és jóléti kiadásoktól vonhat majd el forrásokat.

